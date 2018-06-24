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YSK’da yoğun güvenlik önlemleri alındı

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçiminin bitmesine dakikalar kala YSK’da yoğun güvenlik önlemi devam ediyor.

24 Haziran 2018 Pazar 16:25

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçiminin bitmesine dakikalar kala YSK’da yoğun güvenlik önlemi devam ediyor.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimi kapsamında YSK’da sabah saatlerinden beri alınan yoğun güvenlim önlemi devam ediyor. Oylamanın bitmesine dakikalar kala devam eden yoğun güvenlik önlemi kapsamında YSK binasının bulunduğu Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı. Çok sayıda polis ekibinin önlem alıp arama yaptığı caddede yoğun güvenlik önlemi devam ediyor.

(İHA)
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