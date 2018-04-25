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YSK Başkanı Güven: Seçim takvimine ilişkin hazırlıklarımız devam ediyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Seçim takvimine ilişkin hazırlıklarımız devam ediyor. En kısa sürede yayımlamayı düşünüyoruz" dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:39
YSK Başkanı Güven: Seçim takvimine ilişkin hazırlıklarımız devam ediyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Seçim takvimine ilişkin hazırlıklarımız devam ediyor. En kısa sürede yayımlamayı düşünüyoruz" dedi.

YSK Başkanı Güven, YSK binasına girişte seçim takvimine ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Uyum yasalarının Meclisten geçtiğini anımsatan Güven, Resmi Gazete’de ise henüz yayımlanmadığını kaydetti. Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasını beklediklerini dile getiren Güven, "Seçim takvimine ilişkin hazırlıklarımız devam ediyor. En kısa sürede yayınlamayı düşünüyoruz. Biz de en az sizin kadar sabırsızız. Çünkü bizim de taşra teşkilatımız hazırlık yapacak, siyasi partiler hazırlık yapacak. Bir an önce çıkması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

(İHA)
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