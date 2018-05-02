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Yerli ve milli imkanlar ile düzensiz göçe “dur” diyorlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları Ege Denizinde yerli ve milli imkanlar ile düzensiz göç hareketlerine göz açtırmıyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:00
Yerli ve milli imkanlar ile düzensiz göçe “dur” diyorlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları Ege Denizinde yerli ve milli imkanlar ile düzensiz göç hareketlerine göz açtırmıyor.

Ege’nin özellikle Edremit Körfezi ve Kuzey Ege bölgesinde Yunanistan’ın Midilli Adasına kaçak yollarda geçmeye çalışan düzensiz göçmenler geçtiğimiz yıllarda birçok drama neden olmuşlardı. Yaşanan bu üzücü olayların ardından bölgedeki Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları artırılarak çalışmalar 7 gün 24 saat boyunca deniz, kara ve hava unsurları ile birlikte koordineli olarak icra edildi.

Düzensiz göç hareketlerinin önlenmesinde özellikle Kuzey Ege’de görev icra eden unsurları yerli ve milli olması ise dikkatleri çekiyor. Yerli ve Milli üretim deniz araçları, takip ve görüntüleme sistemleri ile denetimlerini sıklaştıran Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar 7 gün 24 saat vardiyalar olarak bölgede adeta kuş uçurtmuyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren TCSG 28 Bot Komutanı Sahil Güvenlik Kd. Üsteğmen Uğur Özdoğan “Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç girişimlerinin önlenmesine yönelik olarak bölgede 7 gün 24 saat esasına göre devriye görevleri icra ediliyor. Denizde bir göç girişiminin tespit edilmesi halinde, göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atmayacak şekilde olaya müdahale ediliyor ve göçmenler emniyetli bir şekilde en yakın limana intikal ettiriliyor. Düzensiz göç ile mücadele faaliyetleri mülki makamlar, emniyet, jandarma ekipleri ve ilgili kurumlar ile koordineli olarak yürütülüyor. Göçmenler, deniz yoluyla Avrupa ülkelerine ulaşmak için emniyetsiz deniz araçları ve yöntemlerle yolculuk yapma riskini çekinmeden alıyor ve bu nedenle denizde tehlikelere maruz kalabiliyorlar. Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olarak bizler göçmenleri denizde bulundukları bu zor durumdan kurtarmak için canla başla çalışıyoruz" dedi.

(Emrah Elmas - Bekir Terzioğlu/İHA)
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