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Yerli üretim Atak tanıtıldı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde yerli üretim olan, Afrin Harekatı ile Güneydoğu’da terörle mücadelede kullanılan Atak helikopter tanıtıldı.

12 Mart 2018 Pazartesi 11:56

Kilis’in Elbeyli ilçesinde yerli üretim olan, Afrin Harekatı ile Güneydoğu’da terörle mücadelede kullanılan Atak helikopter tanıtıldı.

Atak ile ilgili bilgi veren askeri yetkili, helikopterin 75’lik roketleri mevcut başlıkları değiştirilebildiğini ifade ederek, “Son zamanda kullandığımız bildiğiniz bir cirit füzesi mevcut lazer güdümlü füze üç tane başlığı var. Birisi çok maksatlı diğeri yüksek infilak patlayıcı başlık dediğimiz başlık diğeri de Eğitim vardı eğitim başladı üzerinde sadece eğitimlerde bizim Kendi işimizi kendimiz kullandığımız herhangi bir patlayıcı etkisi olmayan yalnızca eğitim maksatlı kullanılan başlık, Yusuf çok maksatlı başlık ise zırh delici özelliğe sahiptir. Parça tesislerine sahip yüksek infilak mutfak başlıkta ise daha fazla parça tesiri bulunan ve daha fazla patlayıcı ile haklı bulunan bir başlık çeşitleri bu iki çeşit başlık halihazırda şu an görev bölgesinde ve Sınır harekatı kullanılmaktadır. Haziran 2014 tarihindeki kabul töreni mi takip Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın bünyesine dahil olmuş ve Kara Havacılık Komutanlığı envanterinde gündüz ve gece 24 saat görev hazır olacak Türk semalarındaki haklı yerini almıştır, ‘Atak taarruz helikopterleri’ emsallerine nazaran sahip olduğu beş bas sistemi ve manevra kabiliyeti Peçenekli ile ön plana çıkmaktadır. Taarruz helikopteri Alçak irtifada yüksek irtifalar da sahip olduğu güçlü motorları ve kendisinden beklenen seri ve süratli manevra performanslarını göstermektedir. Atak Taarruz helikopterleri sahip olduğu silah sistemlerinden 20 milimetrelik üç namlulu topu 70 milimetrelik 2 75’lik roketleri lazer güdümlü cirit füzesi uzun namlulu anti tank silah ve ısı güdümlü stinger füzesi ile dosta güven düşmana korku vermektedir. Atak Taarruz helikopterleri yaklaşık iki buçuk saat havada kalabilme yaklaşık 270 kilometre hızla gidebiliyor. Yaklaşık 500 kilometre menzilli gidebilme imkan ve kabiliyetleri ile kendisine verilebilecek görevleri başarıyla yerine getirilebilecek özelliktedir. Türk mühendislerinin geliştirdiği bir Aselsan tarafından helikopterlere monte edilen helikopter elektronik kendini koruma sistemlerine sahip olan atak Taarruz helikopterleri, düşman Radar ve füze tehdidine karşı etkili koruma sistemi ile düşman derinliklerinde görev yapabilmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiği andan itibaren yerli ve uluslararası tatbikatlarda tören uçlarında eğitimlerden özellikle terörizm mücadele hareket bölgesinde etkin görev yapan Atak helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetleri envanteri ve Türk yerli sanayinin haklı gururu olarak görevlerini yapmaya devam etmekte ve edecektir” diye konuştu.

(İHA)
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