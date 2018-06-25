Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95037
ALTIN
191.107
DOLAR
4.6887
STERLİN
6.1974
EURO
5.4775
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Yargıtay: Eşine beddua edene nafaka yok

Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşine, ’Kılıbık, it, köpek, inşallah işinde başarılı olamazsın’ diyen kadın aile mahkemesinde kazandığı yoksulluk nafakasını Yargıtay’da kaybetti.

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:11
Yargıtay: Eşine beddua edene nafaka yok

Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşine, ’Kılıbık, it, köpek, inşallah işinde başarılı olamazsın’ diyen kadın aile mahkemesinde kazandığı yoksulluk nafakasını Yargıtay’da kaybetti.

İddiaya göre, kendisini aldatan eşini af eden kadın, bir süre daha beraber yaşamaya devam ettiği kocasına beddua ve hakaret etti. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi, eşini aldatan kocayı ağır kusurlu bulup, üç çocuk annesi kadına yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetti. Karara itiraz eden koca, davayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davacı-davalı kadının ise eşine "Sen erkek misin, kılıbıksın, karaktersizsin, it, Köpek" diyerek hakaret edip aşağıladığına dikkat çekti. Eşine "inşallah işinde başarılı olamazsın" diyerek beddua eden kadını ağır kusurlu bulan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin eşyalarını kapının önüne koyduğu ve eşini evi terke zorladığı anlaşılan kadına nafaka ödenemeyeceğine hükmedip aile mahkemesi kararını bozdu. Kararın emsal nitelikte olduğunu vurgulayan hukukçular, eşlerin birbirine karşı kullandıkları kelimeleri itinayla seçmeleri gerektiğine dikkat çekti.

(Süleyman Aydın/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İguana yavruları ilgi odağı oldu
İguana yavruları ilgi odağı oldu
24 terörist etkisiz hale getirikldi
24 terörist etkisiz hale getirikldi
Gülün gülsuyu ve gülyağına giden zahmetli yolculuğu
Gülün gülsuyu ve gülyağına giden zahmetli yolculuğu
Kısıklı’daki sevinç gösterisi havadan görüntülendi
Kısıklı’daki sevinç gösterisi havadan görüntülendi
Sandıklar kapandı
Sandıklar kapandı
YSK’da yoğun güvenlik önlemleri alındı
YSK’da yoğun güvenlik önlemleri alındı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim