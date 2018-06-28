Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
96227
ALTIN
185.232
DOLAR
4.5916
STERLİN
6.0110
EURO
5.3181
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Vücuduna şarapnel saplanan asker 8 yıl sonra şehit oldu

Teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı yüzündün gözlerini kaybeden Jandarma Er Erdem Ay, şarapnel parçalarının vücudunda enfeksiyon yapması sonucunda 8 yıl sonra şehit oldu.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:24
Vücuduna şarapnel saplanan asker 8 yıl sonra şehit oldu

Teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı yüzündün gözlerini kaybeden Jandarma Er Erdem Ay, şarapnel parçalarının vücudunda enfeksiyon yapması sonucunda 8 yıl sonra şehit oldu.

Giresun’un Dereli ilçesinde 8 yıl önce 26 Nisan 2010 tarihinde devriye görevi sırasında askeri araçla geçerken PKK’lı teröristlerin yola önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Er Erdem Ay yaralandı. Patlama yüzünden gözlerini kaybeden ve vücuduna şarapnel parçaları giren Erdem Ay kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Ay, zamanla şarapnel parçalarının vücudunda oluşturduğu enfeksiyon ve böbrek yetmezliği sebebiyle 4 ay önce Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tekrar tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Erdem Ay, kurtarılamayarak şehit düştü.

ŞEHİT AY MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit olan Jandarma Er Erdem Ay için Düzce’nin Gölyaka ilçesi Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin eşi Müşerref’in kucağında bulunan 4 yaşındaki kızı İkbal babasının tabutunun üzerine Türk bayrağı serdi. Yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Düzce Müftüsü Hüseyin Can tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Erdem Ay, Çamlıbel köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Törene; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Bilecik Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti Düzce milletvekilleri Fevai Arslan, Ayşe Keşir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Erdem Ay’ın 4 yaşında İkbal, 2 yaşında İkra adında iki kızı bulunuyor.

(Ali Yıldız /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van kedileri artık yüzebilecek
Van kedileri artık yüzebilecek
Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar
Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar
İstanbul’da otoyola yıldırım düşme anı kamerada
İstanbul’da otoyola yıldırım düşme anı kamerada
AGİT heyeti YSK’da
AGİT heyeti YSK’da
Kuyuya düşen yavru kedi için seferber oldular
Kuyuya düşen yavru kedi için seferber oldular
"Adaleti erdem ilkeleri üzerine inşa etmeliyiz"
"Adaleti erdem ilkeleri üzerine inşa etmeliyiz"
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim