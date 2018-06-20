Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 22°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
94552
ALTIN
192.939
DOLAR
4.7378
STERLİN
6.2357
EURO
5.4908
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Vince çıkıp bayrak astı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkla buluşacağı miting alanında vince çıkıp bayrak astı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:56
Vince çıkıp bayrak astı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkla buluşacağı miting alanında vince çıkıp bayrak astı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa’da saat 14.00’te halkla buluşacağı alanda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Gece saat 02.00 sıralarında mitingin yapılacağı alanı ziyaret eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, vince çıkıp Türk bayrakları ile AK Parti bayrakları astı. AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile vincin sepetine binen Bakan Fakıbaba, bayrakları alanın ortasındaki aydınlatma direğine astı. Miting alanında çalışan işçiler ise Bakan Fakıbaba’yı alkışladı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay şehidini uğurladı
Hatay şehidini uğurladı
Ardahan’ı sağanak yağış vurdu
Ardahan’ı sağanak yağış vurdu
Leyla’nın bulunması için Ankara’dan destek
Leyla’nın bulunması için Ankara’dan destek
İstanbul yeni havalimanında tarihe geçecek inişin saati belli oldu
İstanbul yeni havalimanında tarihe geçecek inişin saati belli oldu
Antalya turizminde rekor üstüne rekor
Antalya turizminde rekor üstüne rekor
Dev geminin İstanbul Boğazı’ndan geçişi sürüyor
Dev geminin İstanbul Boğazı’ndan geçişi sürüyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim