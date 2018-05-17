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Vartolu nineden altın küpe talebi

Muş Valisi Aziz Yıldırım, ziyaret ettiği Acarkent köyünde kendisinden altın küpe talep eden ninenin isteğini yerine getirmek için talimat verdi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 11:58

Muş Valisi Aziz Yıldırım, ziyaret ettiği Acarkent köyünde kendisinden altın küpe talep eden ninenin isteğini yerine getirmek için talimat verdi.

Vali Yıldırım, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Varto ilçesinin 4 köyünü ziyaret etti. Varto Devlet Hastanesi önünde Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve İlçe Emniyet Müdürü Orhan Ağdaş tarafından karşılanan Vali Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra Seki, Çobandağı, Oğlakçı ve Acarkent köylerini ziyaret etti.

Varto ilçesine daha önce de geldiğini ifade eden Vali Yıldırım, “Değerli muhtarlarımızla ve köylülerimizle konuşabilmek, görüşmek ve sorunlarını dinlemek ve çözmek için köylerimize ziyaret gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra vatandaşlarımızla görüşeceğiz, konuşacağız. Onlarında sorunlarını problemlerini dinleyeceğiz. Yapabileceklerimizi biz kendimiz yaparız. Yapamayacaklarımızı tabii ki Ankara’ya bakanlarımıza ve kurumlarımıza aktarırız. İnşallah burada Vartoluların herhangi bir problemi kalmaz" şeklinde konuştu.

Varto kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin ise, “Valimiz her işimizde bize çok ciddi destek oluyor. Şimdide geldi destek oldu. Biliyorsunuz terörün izleri Varto’dan tamamen silindi. Güzel bir üniversite kampüsü oluşturuyoruz. Bu konuda da inşaatları yerinde inceledik. Bize de destek oluyor. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Nineden altın küpe talebi

Vali Aziz Yıldırım, Acarkent köyüne yaptığı ziyarette cem evi önünde kendisini bekleyen Reşe Arslan (65) adlı kadınla bir süre sohbet etti. Sorulması üzerine küpelerinin altın olmadığını dile getiren nine, validen altın küpe istedi. Vali Aziz Yıldırım da, Kaymakam Mehmet Nuri Çetin’e talimat vererek Reşe Arslan’a altın küpe alınmasını söyledi.

Vali ve beraberindekiler, daha sonra il merkezine gitmek üzere ilçeden ayrıldılar.

(İHA)
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