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Vali’den düşen uçakla ilgili ilk açıklama

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Besni ilçesine sabahın erken saatlerinde düşen eğitim uçağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:20
Vali’den düşen uçakla ilgili ilk açıklama

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Besni ilçesine sabahın erken saatlerinde düşen eğitim uçağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine ait eğitim uçağının düşmesiyle ilgili yapmış olduğu açıklamada, “Sabah saat 08.15 civarında müessif bir olayı öğrenerek güne başlamış olduk. Besni ilçemize uçağın düştüğünü öğrendik. Gaziantep Üniversitesine bağlı bir eğitim uçağı. Staj yapan bir öğrencinin kullandığını biliyoruz. Uçağın çok kusa zamanda enkazına ulaşıldı. Uçak düştüğü yerde yanmıştı zaten. Onu söndürme çalışmaları yapıldı buradan da havalimanımızda bulunan teknik bir ekibi derhal oraya gönderdim uçakta gerekli incelemeleri yapmaları üzerine. Bu arada görgü şahitleri pilotun uçaktan atladığını ifade etmişlerdi, bunun üzerine bizler pilotumuzu aramaya başladık. Pilotumuza da ulaştık ama maalesef hayatını kaybetmişti. Bizim Köseceli Beldemizin yakınlarında bir yerde pilotumuza ulaştık. Tek kişilik, tek motorlu bir uçaktı. Başka herhangi bir yolcu ya da pilot bulunmamaktadır. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin pilotumuzu kaybettik. Uçağın düşmeden önce pilotun atladığını gören görgü şahitleri var. Ancak aradaki mesafe çok uzun yaklaşık kuş uçuşu 20 kilometre mesafede pilotumuza ulaştık. Tabi bunun anlaşıla bilmesi için uçakta meydana gelen teknik bir arıza mıdır, başka nedenle mi bu kaza meydana gelmiştir, bunu teknik incelemenin ardından kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.

(Cihan Kizir/İHA)
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