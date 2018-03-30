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Vali Şentürk’ten zülfikarlı konuşmaya ilişkin açıklama

Yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, 17 Mart tarihinde zülfikarlı yaptığı konuşmayla ilgili açıklama yaptı.

30 Mart 2018 Cuma 00:06
Vali Şentürk’ten zülfikarlı konuşmaya ilişkin açıklama

Yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, 17 Mart tarihinde zülfikarlı yaptığı konuşmayla ilgili açıklama yaptı.

Yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılan Kırşehir Valisi Necati Şentürk için veda yemeği düzenlendi. Vali Şentürk, yemekte 17 Mart tarihinde zülfikarlı yaptığı konuşmaya ilişkin açıklamada bulundu. Şentürk, "Bin 200 gencimizi 18 Mart gününden bir gün evvel, Çanakkale’ye gönderiyoruz. Valiliğin önüne otobüsler ve gençler dizilmişler, burada da bulunan arkadaşlardan birisi bana, ’Vali bey şu çocuklara bir heyecan ver’ dedi. Heyecanla birlikte birden zülfikarı elimize aldık. Eğer o zülfikar olmasaydı benim konuşmam Türkiye’de bu kadar duyulmazdı. Ne dedik; Ya Allah, Bismillah, Allah’u Ekber, bunu defalarca söyledik. Gençlerle beraber söyledik. Gençler ise ’Vali baba bizi Afrin’e gönder’ dediler. Çanakkaleye gönderiyoruz. Bizde inşallah dedik. Ben, Afrin’e gireceğiz. Menbiç’e gireceğiz. Şam’a da gireceğiz. Kudüs’e de gireceğiz dedik ve zülfikarın sesi İsrail’den geldi. İsrail korktu, basında görüyoruz. Türkiye Valisi hedef gösteriyor. dediler" diye konuştu.

"İYİ Kİ YAPMIŞIZ. İYİ Kİ SÖYLEMİŞİZ.40 YILDIR BEKLİYORDUM"

Yaşadığı zülfikarlı sesleniş anını anlatan Vali Şentürk, "İyi ki yapmışız. İyi ki söylemişim. 40 senedir bir şey bekliyordum. Şu İsrail’e bu Allah’ın düşmanlarına Türk’ün Müslümanların düşmanlarına bir çatsaydım diye bekliyordum. Niye, Osmanlıyı bu Yahudiler yıktılar. Yahudileri herkes biliyor tanıyor. Hiç alakası olmayan Müslüman toprakları üzerinde İsrail Devletini kurdular. Şimdi Kudüs’ü işgal ediyor. 10 binlerce Filistinlinin evini başına yıktı. Yarım milyon Filistinli yurtlarından oldu. 300 bin 400 bin insan öldürdü Yahudiler, ama ne hikmetse dünyanın sesi çıkmıyor. Niçin; ölen Yahudi değil ölen Hristiyan değil acaba 5-10 Hristiyan ölseydi tavırları böyle mi olurdu? Mesaj verdik. Ben konuştuğum sözden pişman olmam bunu televizyonların önünde de söyledim. Korkacağım şeyi söylemem. Söylediğim şeyden de korkmam. Biz Türk’üz korkusuz yaşarız" diye konuştu.

Veda yemeği, STK temsilcilerinin Vali Şentürk’e Kırşehir adına verilen hediye sunumları ile sona erdi.

(Enderhan Öz /İHA)
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