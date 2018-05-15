Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 29°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
101875
ALTIN
183.792
DOLAR
4.4411
STERLİN
5.9868
EURO
5.2275
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Uzman çavuşun annesinden oğluna son sesleniş

Şırnak’ın Karsik Karakol Komutanlığında görev yaparken, arkadaşının silahının kazaen ateş alması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Önder Arslan Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

15 Mayıs 2018 Salı 18:58
Uzman çavuşun annesinden oğluna son sesleniş

Şırnak’ın Karsik Karakol Komutanlığında görev yaparken, arkadaşının silahının kazaen ateş alması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Önder Arslan Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

Jandarma Uzman Çavuş Önder Arslan (23), mesai bitimi akabinde misafirhanede istirahatte bulunduğu esnada arkadaşına ait tabanca kazaen ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi Arsalan’ın ağız bölgesine isabet etmesi sonucu yaralandı. Daha sonra Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Önder Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Arslan’ın naaşı memleketi Eskişehir’e getirildi. İkindi namazına müteakip Reşadiye Camii’nde kılınan cenaze namazına, vali yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü ve İsmail Soykan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ANNEM HAKKINI HELAL ET BANA ÇOK BAKTIN”

Cenaze namazı öncesi yakınları yardımıyla ayakta durmaya çalışan anne Hüsne Arslan ve baba Doğan Arslan oğullarının Türk bayrağına sarılı tabuna yaklaştı. Burada anne Arslan hayatını kaybeden oğlunun tabutunu öperek, "Gurur duyuyorum yavrum. Şehit oldun kuzum. Kaza oldu diyorlar, şehit olmadı diyorlar. Kabul etmem. Benim oğlum şehit oldu. Bak ağlamıyorum. Vatan sağ olsun. Şehit oldu benim kuzum. Benim oğlum şehit oldu. Ağlamıyorum. Annem bana hakkını helal et. Çok baktın bana annem. Anam dedin başka bir şey demedin annem. Ben senden razıyım annem, Allah da senden razı olsun. Kendi kokusu geliyor. Kendi kokusu geliyor yavrumun" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Önder Arslan için helallik alınmasından sonra kılınan cenaze namazı sonrası Eskişehir Asri Mezarlığına defnedilmek üzere götürüldü.

(Mustafa Kaplan - Çağatay Gür /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kral Selman ile Filistin’i konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kral Selman ile Filistin’i konuştu
İstanbul onbir ayın sultanı Ramazan’a hazır
İstanbul onbir ayın sultanı Ramazan’a hazır
Yurtta ilk teravih heyecanı
Yurtta ilk teravih heyecanı
İstanbul, Filistin için ayakta
İstanbul, Filistin için ayakta
Başkent Kudüs için tek ses, tek yürek oldu
Başkent Kudüs için tek ses, tek yürek oldu
Nebahat Çehre’nin acı günü
Nebahat Çehre’nin acı günü
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim