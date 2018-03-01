Üsküdar Vapuru’nda hayatını kaybedenler için çelenk bıraktılar

1 Mart 1958 yılında batan Üsküdar Vapuru’nda hayatını kaybeden çoğu öğrenci300’den fazla kişi için vapurun battığı İzmit Körfezi’nde saygı dalışı gerçekleştirildi. Denize dalan dalgıçlar 14 metre derinliğe çelenk bıraktılar.

1 Mart 1958 yılında, İzmit-Karamürsel arası sefere çıkan Üsküdar vapurunun İzmit Körfezi’nde fırtınaya tutularak batması sonucu hayatlarını kaybeden 300’den fazla kişi için Gölcük Kavaklı Sahili’nde bulunan iskelede dalış töreni düzenlendi. Tarihe Üsküdar faciası olarak kazınan ve net olmayan kaynaklara göre çoğu öğrenci 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiği Üsküdar Vapuru faciasında Gölcük Kavaklı sahilinde bir raya gelen Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu, 8 derece sıcaklıktaki denizde saygı dalışı gerçekleştirdiler. Törene, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Ferhan Coşkun ve faciada hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu’nun 8 üyesi, saygı dalışı öncesinde “72 Üsküdar seni unutmadık” yazılı pankart açtılar. Daha sonra denize dalan dalgıçlar, denizin dibine faciada hayıtını kaybeden 300’den fazla kişi için çelenk bıraktılar.

Törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, 1958 yılında yaşanan facianın hüznünü hala yaşadıklarını söyleyerek, “"Bundan 60 yıl önce Üsküdar Vapurumuz fırtına sonucu denize batmış ve 400 yakın insanımız şehit olmuştu. Önemli bir kısmı Körfez’in Güney yakasında Gölcük ve Karamürsel bölgesinde bir lise olmadığı için İzmit’e gidiyordu o dönem öğrenciler. Şehitlerimizi anma adına her yıl anma etkinliği düzenliyoruz. Bu sene çok farklı bir etkinlik yapıldı. Dalgıçlarımız şehitlerimiz anısına denize daldılar. Denizin dibine plaket bıraktılar. Acılar taptaze unutulması mümkün değil. Gelecek nesillere yaşadığımız bu acı olaydan bir ders şeklinde bir mesaj verilmesini de sağlamış oluyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan Derinlere Dalış Topluluğu Başkanı Metin Karadağ, "1 Mart 1958 Türk Denizcilik tarihinin en kara günü. Sivil deniz kazası olarak 400 kişi ölmüş 40 kişi kurtulmuş ve okuldan dönen öğrenciler. Bu gün ki amacımız Derinlere Saygı Dalış Topluluğu olarak dalarak anmak, aynı soğuk suda neler yaşadıklarını empati yapmak. Çoğu hipotermiden hayatlarını kaybetmiş. Ruhları şad olsun. Dualarımız dileklerimiz cennette olduklarına inandığım onlarla” diye konuştu.

Tören, 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiği İzmit Körfezi’ne karanfil bırakılması ile son buldu.

(Murat Kanber - Uğur Konuk - Cihan Atik/İHA)