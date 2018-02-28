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Ünlü oyuncular Fatma Avlar’ın sırasına karanfil bıraktı

Ünlü sanatçı Oktay Kaynarca ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncuları, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine, Afrin’in Cinderes kasabasındaki terör örgütü PYD-YPG/PKK mensuplarınca yapılan roketli saldırıda şehit olan 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar’ın sırasına karanfil bıraktı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:09
Ünlü oyuncular Fatma Avlar’ın sırasına karanfil bıraktı

Ünlü sanatçı Oktay Kaynarca ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncuları, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine, Afrin’in Cinderes kasabasındaki terör örgütü PYD-YPG/PKK mensuplarınca yapılan roketli saldırıda şehit olan 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar’ın sırasına karanfil bıraktı.

Kaynarca ve beraberindeki ünlü oyuncular Kenan Çoban, Ömer Kurt, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine yapılan roketli saldırıda şehit olan 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar’ın eğitim gördüğü Tayfur Sökmer Anadolu Lisesi’ne geldi.

Sanatçılar, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. İlk olarak okul müdürü İsa Benli ile sohbet eden ünlü sanatçılar, daha sonra şehit Fatma Avlar’ın 11-D sınıfına girerek boş kalan sırasına karanfil bıraktı.

Öğrencilere hitap eden Oktay Kaynarca, öğrencilerin acılarını paylaşmak adına ziyarette bulunduklarını dile getirerek şunları söyledi:

“Mümkün olduğu kadar herkese dokunmaya, herkesle göz göze gelmeye çalıştık. Bence o sıraya mutlaka oturun. O sıranın boş bırakılmaması gerekiyor çünkü boş kalması Fatma’mızın da hoşuna gitmeyecektir. Memlekete dair önemli şeyler yapacak olan birçok vatan evladı öğrenim görecek, yetişecek ve memlekete faydalı bir vatandaş olacak. Bence o sırayı boş bırakmayın.”

Ünlü sanatçılar öğrencilerle fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.

(Nuri Pir - Erdal Can İçelli - Ecevit Cemiloğlu/İHA)
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