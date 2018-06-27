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Ünlü iş adamı hayatını kaybetti: Kızlarıyla davalık olmuştu

Bir dönemin kira milyoneri olan ünlü iş adamı Atilla Uras, Muğla’nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 00:00
Ünlü iş adamı hayatını kaybetti: Kızlarıyla davalık olmuştu

Bir dönemin kira milyoneri olan ünlü iş adamı Atilla Uras, Muğla’nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.

1987’de kurulan batık Marmara Bankası’nın eski Yönetim Kurulu Başkanı ve bir dönemin kira milyoneri olan ünlü iş adamı Atilla Uras, Bodrum’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır tedavi gören ve Bodrum’daki evinde dinlenen 80 yaşındaki Uras’ın Koah krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. İş adamının cenazesinin yarın yakınları tarafından teslim alınarak İstanbul’a götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan, ünlü iş adamı geçtiğimiz yıl kızları Nilüfer Uras ve Victoria Yasemin Uras ile miras yüzünden davalık olmuştu.

(Tuba Ayhan /İHA)
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