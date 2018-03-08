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Üniversiteli gençlerden Afrin şehitlerine işaret diliyle ‘Gülümse Anne’

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 5 üniversiteli kız öğrenciden oluşan “Sessiz Çığlık Grubu”, asker üniforması giyerek işaret diliyle okudukları ‘Gülümse Anne’ şarkısını Afrin ve tüm şehitlere hediye ettiler.

08 Mart 2018 Perşembe 10:46

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 5 üniversiteli kız öğrenciden oluşan “Sessiz Çığlık Grubu”, asker üniforması giyerek işaret diliyle okudukları ‘Gülümse Anne’ şarkısını Afrin ve tüm şehitlere hediye ettiler.

Hisarcık Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören Ayşegül Keskin, Buse Yılmaz, Canan Iğnok, Rukiye Özdemir ve Rümeysa Toplu isimli kız öğrencilerin kurdukları “Sessiz Çığlık “ isimli grubun giydikleri asker üniformaları ile Hisarcık ve Emet Cevizdere Şehitliğindeki şehit mezarlarında işaret diliyle çektikleri ve sosyal medyada yayınladıkları ‘Gülümse Anne’ klibi büyük ilgi gördü. Öğrenciler, klibi vatanın birliği ve milletin dirliği için Afrin’de canlarını ortaya koyarak şehit olan güvenlik güçlerine armağan ettiklerini söylediler.

(Mustafa Akçay/İHA)
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