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Uluslararası alışveriş siteleri PKK-PYD paçavraları satıyor

İnternet üzerinden uluslararası alışveriş yapılan Amazon, Ebay ve AliExpress siteleri, terör örgütü PKK-PYD’nin sözde bayrak, rozet ve armalarını satıyor.

25 Şubat 2018 Pazar 17:45
Uluslararası alışveriş siteleri PKK-PYD paçavraları satıyor

İnternet üzerinden uluslararası alışveriş yapılan Amazon, Ebay ve AliExpress siteleri, terör örgütü PKK-PYD’nin sözde bayrak, rozet ve armalarını satıyor.

Türkiye’de de sıkça kullanılan bazı ünlü alışveriş siteleri, terör örgütü PKK-PYD’nin sözde bayrak, rozet ve armalarını satıyor. AliExpress sitesinde sınırlama olmaksızın sözde bayrak, arma ve rozetler satılırken, Amazon’da sadece Türkiye’ye satış olmadığı belirtiliyor. Ebay’da ise Amerika dışındaki askeri postane ve filo postaneleri aracılığı ile ürünlerin gönderilebileceği yazarken, terör örgütü PKK-PYD paçavralarını sadece Amerikan ordusuna ait postaneler aracılığı ile yolluyor. Ayrıca PKK-PYD terör örgütü hakkında “DEAŞ karşıtı aslanlar” ifadelerine yer veriliyor.

(İHA)
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