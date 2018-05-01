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Ülke genelinde eş zamanlı ’huzur’ uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-3" düzenlendi.

01 Mayıs 2018 Salı 17:07
Ülke genelinde eş zamanlı ’huzur’ uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-3" düzenlendi.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezleri içleri ve çevrelerinde yayalara yönelik risk analizini yapabilen ve suçlu profilini tanıyan 1 seçici ve 4 kontrol görevlisi şeklinde 5’er kişilik planlanan ekipleri bulunduğu uygulamada; 58 bin 337 personel, 10 bin 380 kara aracı, 6 deniz aracı ve 2 hava aracı ile toplamda 10 bin 388 ekip, 221 dedektör köpek görev aldı.

3 bin 11 noktada mobil tablet PC cihazları üzerinden sorgulama yapılarak gerçekleştirilen uygulamanın sonucunda; 486 bin 328 kişi kontrol edildi. Bin 102 aranan şahsın yakalanıp, 83 kişinin gözaltına alındığı uygulamada 116 bin 889 aracın sorgu ve incelemesi gerçekleştirilerek 52 aranan araç ve 544 trafikten men edilmesi gereken araç tespit edildi. Adli-idari ve trafik yönünden toplam 1 milyon 91 bin 294 TL cezai işlem uygulandı.

Uygulamalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 78 adet mermi, 14 adet kesici delici alet, 16 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 32 gram eroin, 202 gram esrar, 5 gram bonzai, 5 gram metanfetamin bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Polis ve jandarma güçlerinin 81 ilde aynı anda büyük bir uyum ve koordine içerisinde hassasiyetle gerçekleştirdiği ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-3’ün başarıyla tamamlandığı bildirildi.

(İHA)
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