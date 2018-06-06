UBER bisiklet işine de giriyor

Uluslararası ulaşım şebekesi Uber, elektrikli bisiklet uygulaması JUMP Bikes ile bisiklet kiralamaya da başlayacak.

Dünyanın hemen hemen her noktasında faaliyet gösteren ulaşım şebekesi Uber, aldığı kararla bisiklet kiralama alanına da yöneliyor. Geçtiğimiz Nisan ayında, JUMP Bikes uygulamasını satın alan Uber elektrikli bisiklet paylaşma uygulamasını Avrupa’da hayata geçirerek yerel yönetimlerle ilişkisini düzeltmeyi hedefliyor. Uber CEO’su Dara Khosrowshahi düzenlediği basın toplantısında “JUMP uygulaması yaz sonuna kadar Berlin’de tamamlayacağız. Birkaç ay sonra da Avrupa’daki diğer şehirleri de sisteme ekleyeceğiz” dedi.

“Bisikletler konusunda özellikle heyecan duyuyoruz. Çünkü bisikletler yolların dar, trafiğin sıkışık olduğu şehirlerde kolaylık sağlıyor. Ayrıca, çevre dostu bir sürüş imkanı sunuyor” diyen Khosrowshahi, telefonla takip edilebilecek bisikletlerin herhangi bir yere bırakılabilmesine de olanak sağlandığını ifade etti.

Avrupa’daki taksicilerin büyük tepkisini çeken Uber bazı ülkelerde yasaklanmış ve hizmetlerini sonlandırmaya zorlanmıştı. Geçtiğimiz Eylül ayında Londra’da da yasaklanan Uber, kararın ardından trafik sıkışıklığı verilerini Londra Belediyesiyle paylaşmış ve trafik sıkışıklığının çözülmesi için yardımda bulunmuştu.

(İHA)