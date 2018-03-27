Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116977
ALTIN
172.157
DOLAR
3.9909
STERLİN
5.6210
EURO
4.9403
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

"Turuncu" listede yer alıyordu: Boynundan haç çıktı

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında öldürülen 7 teröristten birinin turuncu listede aranan Cihan Kıt olduğu ve teröristin boynunda ve elinde haç işareti olduğu öğrenildi.

27 Mart 2018 Salı 11:29
"Turuncu" listede yer alıyordu: Boynundan haç çıktı

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında öldürülen 7 teröristten birinin turuncu listede aranan Cihan Kıt olduğu ve teröristin boynunda ve elinde haç işareti olduğu öğrenildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada;" 27.03.2018 Tarihinde Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda boynunda ve elinde haç işareti olan Tunceli-Ovacık 1988 doğumlu turuncu listede kaydı olan Sözde Nazımiye Gücü Sorumlusu Mahir Kod-Cihan Kıt adlı PKK’lı teröristle birlikte toplam 7 terörist çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

Teröristlerden 1 adet roket atar, 2 adet M-16, 4 adet kaleşnikof, 1 adet sırt telsizi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildiren valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam ettiğini aktardı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tel Rıfat’ta 2 köye operasyon
Tel Rıfat’ta 2 köye operasyon
Namlular Tel Rıfat’a çevrildi
Namlular Tel Rıfat’a çevrildi
THY Erbil seferlerine başladı
THY Erbil seferlerine başladı
Türkiye’de 10 çalışandan 7’si işe gitmek istemiyor
Türkiye’de 10 çalışandan 7’si işe gitmek istemiyor
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim