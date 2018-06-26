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Türkiye’nin ilk Millet Bahçesi Antalya’da olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin çeşitli illerinde kurulacağını açıkladığı ’Millet Bahçeleri’nden ilki Antalya’da tamamlanacak. Yeşil alana dönüştürülmek üzere daha önce yıkılan stadyum alanı, içinde kent müzesinin de olduğu Türkiye’nin ilk Millet Bahçesi olacak.

26 Haziran 2018 Salı 14:03
Türkiye’nin ilk Millet Bahçesi Antalya’da olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin çeşitli illerinde kurulacağını açıkladığı ’Millet Bahçeleri’nden ilki Antalya’da tamamlanacak. Yeşil alana dönüştürülmek üzere daha önce yıkılan stadyum alanı, içinde kent müzesinin de olduğu Türkiye’nin ilk Millet Bahçesi olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil alana dönüştürülmek üzere yıkılan eski stadyum alanı, Kent Müzesi ve Karaalioğlu Parkı ile birlikte Millet Bahçesi haline getirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Millet Bahçesi’ni ilk bitiren şehrin Antalya olacağını belirterek, "Projeye çok önce başlamıştık. Yıktığımız Işıklar’daki eski stadyum alanında, yeşil alan ve meydan düzenlemesi çalışması yürütüyorduk. Karaalioğlu Parkı ve Kent Müzesinin de içinde bulunduğu bu toplam 137 dönümlük alan Türkiye’nin ilk Millet Bahçesi olacak. Projeyi sene sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

EFSANE TRİBÜN YENİDEN YERİNDE

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. Proje içindeki yer altı otoparkı büyük ölçüde tamamlanırken efsane açık tribün, mimari bir hatırlatma ve nostalji olarak yeniden inşa edildi. Alandaki alt yapı çalışmaları ile projede yer alan süs havuzunda kaba inşaatı ve kaplama çalışması tamamlandı. Peyzaj alanı, yürüyüş yolları, yeşil alanların imalat çalışmaları aralıksız sürüyor.

Proje tamamlandığında eski stadyum alanı yeşil alan ve meydan olarak, Kent Müzesi ile birlikte Karaalioğlu Parkı’na dahil edilecek. Kapalı Spor Salonu içi kent müzesi olacak. Tarihi Büyükşehir Belediyesi Binası belediye müzesi olarak hizmet verecek. Fen İşleri ve Çevre Sağlığı binaları da farklı müzelere ev sahipliği yapacak. Karaalioğlu Parkı, içinde Kent Müzesi, meydanı, yeşil alanı, Türkiye’nin ilk Millet Bahçesi’ne dönüşecek.

Türkiye’de ilk kez bir stadyum yeşil alana dönüştürülmek üzere yıkılmıştı.

(İHA)
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