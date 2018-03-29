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Türkiye’nin büyümesi Alman basınında

Türkiye’nin büyüme rakamları Alman medyasında geniş yer buldu. Türkiye’nin büyümesini Spiegel Online haber sitesi "Türkiye büyümede Çin’i de geçti" başlığıyla duyurdu.

29 Mart 2018 Perşembe 14:41
Türkiye’nin büyümesi Alman basınında

Türkiye’nin büyüme rakamları Alman medyasında geniş yer buldu. Türkiye’nin büyümesini Spiegel Online haber sitesi "Türkiye büyümede Çin’i de geçti" başlığıyla duyurdu.

n-tv Online haber sitesi ise Türkiye’nin büyümesini "Türkiye güçlü bir şekilde büyüme yaşıyor" başlığıyla okuyucularına duyururken, haberin devamında son dört yıl olduğu gibi bu yılda büyümeye devam etti. Büyümenin iç talepten kaynaklandığı yorumu yapılan haberde 2018 yılında 5,5 büyümeden daha yüksek olması beklendiğine dikkat çekildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan büyüme rakamları ekonomistlerin tahminleri boşa çıkardığına değinildi.

Frankfurter Allgemeine gazetesi Türkiye’nin Suriye’deki savaşa liderlik yapmasına, darbe girişiminde bulunulmasına rağmen yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme göstermesi yaşanılanlardan etkilenmemesi beklenilen büyüme rakamlarından daha fazla çıkması neticesinde Almanya, Fransa, ABD hatta Çin’i bile geçtiğine dikkat çekildi.

(İHA)
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