Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116977
ALTIN
172.157
DOLAR
3.9909
STERLİN
5.6210
EURO
4.9403
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Türkiye’de 10 çalışandan 7’si işe gitmek istemiyor

32 ülke baz alınarak yapılan araştırmaya göre, işe gitmek istemeyip evden çalışmak isteyen ülkelerin başında Yunanistan gelirken, Türkiye listeye beşinci sıradan giriş yaptı.

27 Mart 2018 Salı 12:01
Türkiye’de 10 çalışandan 7’si işe gitmek istemiyor

32 ülke baz alınarak yapılan araştırmaya göre, işe gitmek istemeyip evden çalışmak isteyen ülkelerin başında Yunanistan gelirken, Türkiye listeye beşinci sıradan giriş yaptı.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, dünya üzerinde yer alan bazı ülkelerin çalışma şekillerini inceledi. Ajans Press’ininsan kaynakları seçme, yerleştirme ve danışmanlık şirketi Randstad’dan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, işe gitmek istemeyip evden çalışmak isteyen ülkelerin başında Yunanistan geldi. Yunanistan’ı Şili, Singapur ve Malezya gibi ülkeler takip ederken, Türkiye bu listenin beşinci sırasında yer alarak, yüzde 73’ünün işe gitmeyip evden çalışmak istediği belirlendi.

Türkiye’nin yüzde 73’ünün evden çalışmak istediği belirlenen araştırmaya karşın, Türkiye’nin yüzde 83’ünün halen geleneksel çalışma şeklini sürdürdüğü belirlendi. Bunun yanı sıra, Türk çalışanların iş değiştirme eğiliminde diğer ülkelere oranla düşük seviyede olduğu görüldü. Türk çalışanlarının yüzde 45’i aktif olarak iş başvurusu yapmazken, sadece tekliflere açık oldukları edilen bilgiler arasında yer aldı. Öte yandan,32 ülke arasında evden çalışmak isteyenlerin oranının en düşük oldu ülke; yüzde 48 ile Hollanda olarak belirlendi. Hollanda’yı yüzde 51 ile Norveç’i yüzde 52 ile Almanya ve Danimarka takip etti.

MOBBING HABERLERİ BAŞTA

İncelemelere göre, çalışma hayatı ve işe gidiş alışkanlıklarıyla ilgili geçtiğimiz yıl 4 bin 982 haberin medyada yansıma bulduğu tespit edildi. Bu haberler içerisinde, mobbing başlığı 2 bin 179 haberle en çok konuşulan haberler arasında yer edinirken; yansıyan haber başlıklarına göre, mesai saatlerinin fazla olması ve ödemelerdeki düzensizlik gibi unsurlar medyanın en çok konuştuğu diğer başlıklar arasında yer aldı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tel Rıfat’ta 2 köye operasyon
Tel Rıfat’ta 2 köye operasyon
Namlular Tel Rıfat’a çevrildi
Namlular Tel Rıfat’a çevrildi
THY Erbil seferlerine başladı
THY Erbil seferlerine başladı
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
"Turuncu" listede yer alıyordu: Boynundan haç çıktı
"Turuncu" listede yer alıyordu: Boynundan haç çıktı
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim