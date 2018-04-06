Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 17°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115060
ALTIN
173.011
DOLAR
4.0362
STERLİN
5.6696
EURO
4.9544
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Türkiye Diyanet Vakfının yeni Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat oldu

Türkiye Diyanet Vakfının yeni genel müdürü Mehmet Savaş Polat oldu.

06 Nisan 2018 Cuma 12:03
Türkiye Diyanet Vakfının yeni Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat oldu

Türkiye Diyanet Vakfının yeni genel müdürü Mehmet Savaş Polat oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti kararıyla vakıf genel müdürü olarak atanan Polat, görevine başladı. Mehmet Savaş Polat, 1974 yılında İstanbul’da doğdu. Mardin İmam-Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde memuriyet hayatına başlayarak kısa bir süre imam-hatip olarak görev yaptı. Pakistan’ın başkenti İslamabad şehrinde Uluslararası İslam Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk ve İslam Hukuku alanında lisans eğitimi aldı. Yurtdışında özel sektörde idarecilik görevlerinde bulundu. 2004 - 2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Dubai’deki Bölge Tanıtım Ofisi’nde Türkiye’nin turizm ve kültürel tanıtımlarının uluslararası ve bölgesel alanda yapılmasında görev aldı. 2012 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve ilgili daireler ile başkanlık makamı arasındaki koordinasyonu yürüttü. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından icra edilen pek çok uluslararası etkinlik ve ilmi faaliyetin koordinasyonunu üstlendi. Başkanlığın Müslüman Ülke ve Topluluklar Dairesinde, 120 ülkeden oluşan geniş bir coğrafyaya yönelik stratejik çalışmalar ve işbirliği planlamalarında, heyet ziyaretleri ve ikili görüşmelerin koordinesinde yer aldı. Başbakan Yardımcılığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı makamlarının üst düzey yabancı heyetlerle ve ülkemizde görevli yabancı misyon temsilcileri ile gerçekleştirilen ikili görüşmelerinde Arapça ve İngilizce tercümanlık ve raportörlük yaptı.

Bir süre Başkanlık bünyesindeki görevinden ayrılarak, Ankara Barosuna kayıtlı olarak Serbest Avukatlık yapan Mehmet Savaş Polat, Suriyeli mülteciler başta olmak üzere pek çok yabancıya hukuki destek sağladı. Adalet Bakanlığı Adalet Komisyonu, Arapça ve İngilizce dillerinde Mütercim Bilirkişi olarak da görev aldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Savaş Polat, çok iyi derecede İngilizce ve Arapça, orta derecede de Urduca bilmektedir.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetinin 19.03. 2018 tarihli ve 1579 / 6 sayılı kararı ile 04.04.2018 tarihinden itibaren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü görevine atandı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yanan hastanede panik anları
Yanan hastanede panik anları
Polis teşkilatının 173. yılı
Polis teşkilatının 173. yılı
Yangın sırasında yaşananları anlattı
Yangın sırasında yaşananları anlattı
Edirne’de Tunca Nehri yatağına döndü
Edirne’de Tunca Nehri yatağına döndü
"Önümüzdeki hafta sağlık hizmeti sunmaya başlıyoruz"
"Önümüzdeki hafta sağlık hizmeti sunmaya başlıyoruz"
Temizlik görevlisinin intikamı
Temizlik görevlisinin intikamı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim