Türkiye "Bölgesel Deprem Veri Merkezi" olacak

Gürcistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Kırgızıstan, Romanya, Bulgaristan ve Özbekistan ülkelerinin temsilcileriyle AFAD arasında imzalanan protokolle deprem verilerinin açıklanması konusunda Türkiye’nin bölgesel bir merkez olması hedefleniyor.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) "Deprem Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyumun açılış konuşmalarını gerçekleştiren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye’nin ve komşu ülkelerin bir deprem kuşağında olduğunu anımsatarak, depremin riski nasıl azaltabilir, can ve mal kaybı asgariye nasıl indirebilir konularında çalışmalar yapıldığını kaydetti. Türkiye’nin bu konuda son 15 yılda çok büyük mesafeler aldığını ifade eden Akdağ, "Ağır bir tecrübe yaşadık, yüreklerimizi burkan bir Marmara depremi var, orada binlerce canımızı kaybettik ve o depremde canlarımızı kurtarmak için müdahalemiz çok gecikti. Bu kapsamda tecrübelerden ders alındı ve AFAD kuruldu. Deprem sonrasında veya sırasında yapılması gerekenleri en iyi doğru biçimde yapmak için olmazsa olmaz ilk prensip iyi bir koordinasyonun kurulmasıdır. Kurumların birbiriyle çatışma içinde olmadan orkestra düzeniyle hareket etmesi ve yapılması gerekenin süratle yapılması" şeklinde konuştu.

Birçok depreme tanıklık ettiğini, deprem sonrası deprem mahalline gittiğini dile getiren Akdağ, "Altın saatler dediğimiz saatler bir depremin ilk saatleridir. Bu ilk saatlerde gerekli lojistiğinizin dağıtılmış olması, insan kaynağınızın zamanında ulaşmış olması son derece önemlidir. AFAD kurulmadan önce Sağlık Bakanlığında Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerini kurulmuştu. Bu sistem Dünya Sağlık Örgütü tarafından raporlaştırıldı ve dünyaya örnek bir model olarak gösterildi. Bugün 9 bin civarında UMKE personeli her afette müthiş bir müdahale güce sahip. Bunun peşinden AFAD’ı kurduk, bunlar müdahale açısından Türkiye’nin önemli bir mesafe katettiğini gösteriyor. Bunları daha da güçlendirmek için, lojistik merkezlerimize ilave, uydu lojistik merkezleri diyebileceğimiz çok daha hızlı müdahaleyi sağlayacak bazı alanlar oluşturacağız. İkincisi gönüllüler, AFAD bünyesinde 2 bin civarında personeli var ancak bu sayı yeterli değil. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de bulunan 20 bine yakın itfaiye personelinin de müdahale hazırlığına etkin katılması konusunda çalışmalarına hız veriyoruz. Ayrıca çok sayıda gönüllü yetiştiriyoruz, önümüzdeki 2 yıl içinde gönüllü sayısını 10-20 katına çıkaracağız" açıklamasında bulundu.

Depremde müdahalenin yanı sıra riski azaltmanın da önemini vurgulayan Akdağ, yapılan eğitimlerin de arttırılacağını aktardı. Türkiye’nin deprem konusunda her türlü iş birliğine hazır olduğu mesajını veren Akdağ, komşu ülkelere yardım etmeye hazır olunduğunu söyledi. 4 bine yakın deprem evi yapının da devam ettiğini belirten Akdağ, Adıyaman başta olmak üzere ülkenin birçok yerindeki binaları yaptıklarını ifade etti. Akdağ, vatandaşlara DASK sigortalarını yaptırmaları ve evlerinin deprem dayanıklılığı konusunda dönüşüm çabalarına önem vermelerini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL VERİ MERKEZİ OLMASI HEDEFLENİYOR

Düzenlenen sempozyumda Gürcistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Kırgızıstan, Romanya, Bulgaristan ve Özbekistan ülkelerinin temsilcileriyle AFAD Başkanlığı arasında eş zamanlı deprem verilerinin paylaşımı konusunda protokol imzalandı. Protokol ile deprem verilerinin açıklanması konusunda Türkiye’nin bölgesel bir merkez olması hedefleniyor. İmzalanan protokol ile yakın bölgelerde yer alan ülkelerle ortak bir afet dili oluşturmayı hedeflediklerini belirten AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ise, "Deprem ülkelerin politik sınırlarını tanımıyor, bu nedenle çağrımıza olumlu yanıt vererek bizlerle bir paylaşım içine giren ülkelerin yöneticilerine ve temsilcilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sempozyumda ayrıca yeni "Türkiye Deprem Bina Yönetmeliği" ve yeni "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" tanıtıldı. Programda AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu ve DASK Başkanı Murat Kayacı da yer aldı.

(Yağmur Yıldız/İHA)