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Türkiye Antarktika’da bilim üssü kuracak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Türkiye’nin Antarktika’da bilim üssü kurmak için çalışma sürdürdüğünü dile getirdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 21:57
Türkiye Antarktika’da bilim üssü kuracak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Türkiye’nin Antarktika’da bilim üssü kurmak için çalışma sürdürdüğünü dile getirdi.

AK Parti Siyaset Akademisi Programına katılmak için Yalova’ya gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda ki programa katıldı. Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Özlü Türkiye’nin Antarktika’da bilim üssü kurma çalışmaları başlattığını söyledi. Bakan Özlü, “Afrin’de Türkiye bir operasyon yürütüyor. Bunda amaç Türkiye’nin güvenliğini sağlamak. Bir taraftan Afrin’de güvenlik operasyonları yürüten Türkiye hiç kimsenin farkında olmadan bir operasyonda Antarktika’da yürütüyor. Antarktika’ya bilim üssü kuruyoruz. Son bir buçuk aydır Antarktika’da 30’a yakın bilim adamı bizim gönderdiğimiz bilim adamları Türkiye’nin burada kuracağı üssün yerini belirleme çalışmaları ve fizibilite çalışması yapıyor. Bunda ki maksadımız Türkiye’yi Antaritka2nın geleceği üzerinde söz sahibi ülkelerden birisi yapmak. Antarktika anlaşması 1959’da imzalandı. 29 danışman ülke var. Bunlar söz sahibi. Türkiye 30. Ülke olarak söz sahibi olacak. Bunun şartlarını tek tek yerine getiriyoruz. Türkiye’de üssümüzü inşa edip Antarktika’ya götürüp bilim üssümüzü kuracağız” dedi.

6 BİLEŞENLİ YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Ülkenin yüksek teknolojili ürünler üretme konusunda 6 bileşenden oluşan bir yol haritası belirlediğine de değinen Bakan Özlü, “Ülkemizin orta yüksek ve yüksek teknoloji payı yüzde 30 civarındaydı. 2017 yılında 8.1 puan bunu arttırdık. Şuanda 38.5’e çıktı. Benzer şekilde düşük teknolojinde ki ürün payı azaldı. Artık biz daha çok katma değerli pahada ağır yükte hafif ürünler satıyoruz. Türkiye’nin 4. Sanayi devremi için 1.5 yıldır çalışıyoruz. Türkiye’nin 4. Sanayi devrimini ıskalamaması için çalışıyoruz. Türkiye’nin 4. Sanayi devrimini geliştiren öncü ülkelerden birisi olması için çalışıyoruz. Çok güzel bir yol haritası belirledik. 6 bileşenden oluşan bir yol haritası düzenledik. Yapay zeka teknolojileri otomorobotlar, endüstiriyel bulut platformu endüstriyel siber güvenlik. Eklemeli imalat yöntemleri teknolojileri akıllı sensor teknolojileri gibi bir çok teknolojinin Türkiye’nin öncü olması için çalışıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye birinci ve ikinci sanayi devrimlerini 100 yıl geriden takip etti. Dördüncü sanayi devriminde ise geride değiliz başa baş gidiyoruz” diye konuştu.

Bakan Faruk Özlü buradaki programın ardından deniz yolu ile İstanbul’a geçti.

(Saim Çotuk - Erdinç Bulun /İHA)
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