’Türk Akımı’nın yüzde 62’si tamamlandı

Rus petrol şirketi Gasprom, Rusya’dan Türkiye’ye döşenen ‘TürkAkım’ boru hattının yüzde 62’sinin tamamlandığını duyurdu.

Rus petrol şirketi Gasprom tarafından ilgili yapılan açıklamada, boru hattının döşenmesi çalışmalarına Mayıs 2017’de başlandığı, 1 yıllık çalışma süresince toplamda bin 161 kilometrelik boru hattının döşenerek Türkiye kıyılarına kadar yaklaşıldığı bildirildi. Karadeniz’in altına yapılan boru hattı döşeme çalışması tamamlandığında Türkiye kara bağlantısı yapılacak ve ardından diğer ülkelere gaz sevkiyatı gerçekleşen transit boru hatlarına döşenecek. Potansiyel pazarlar arasında ise İtalya, Yunanistan, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan görülüyor. Boru hattının tamamlanmasından sonra yılda 15,75 milyar metreküp gazın boru hattıyla Avrupa’ya ulaştırılması hedefleniyor.

(Erhan Altıparmak/İHA)