Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 21°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
94408
ALTIN
186.727
DOLAR
4.6083
STERLİN
6.1016
EURO
5.3727
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

’Türk Akımı’nın yüzde 62’si tamamlandı

Rus petrol şirketi Gasprom, Rusya’dan Türkiye’ye döşenen ‘TürkAkım’ boru hattının yüzde 62’sinin tamamlandığını duyurdu.

26 Haziran 2018 Salı 15:08
’Türk Akımı’nın yüzde 62’si tamamlandı

Rus petrol şirketi Gasprom, Rusya’dan Türkiye’ye döşenen ‘TürkAkım’ boru hattının yüzde 62’sinin tamamlandığını duyurdu.

Rus petrol şirketi Gasprom tarafından ilgili yapılan açıklamada, boru hattının döşenmesi çalışmalarına Mayıs 2017’de başlandığı, 1 yıllık çalışma süresince toplamda bin 161 kilometrelik boru hattının döşenerek Türkiye kıyılarına kadar yaklaşıldığı bildirildi. Karadeniz’in altına yapılan boru hattı döşeme çalışması tamamlandığında Türkiye kara bağlantısı yapılacak ve ardından diğer ülkelere gaz sevkiyatı gerçekleşen transit boru hatlarına döşenecek. Potansiyel pazarlar arasında ise İtalya, Yunanistan, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan görülüyor. Boru hattının tamamlanmasından sonra yılda 15,75 milyar metreküp gazın boru hattıyla Avrupa’ya ulaştırılması hedefleniyor.

(Erhan Altıparmak/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayağı kırılan ineği sedyeyle taşıdılar
Ayağı kırılan ineği sedyeyle taşıdılar
Suriyelilerin dönüşü başladı
Suriyelilerin dönüşü başladı
Komutan, şehidin babasının gözyaşını sildi
Komutan, şehidin babasının gözyaşını sildi
Aliyev, Hulusi Akar’ı kabul etti
Aliyev, Hulusi Akar’ı kabul etti
Türkiye’nin ilk Millet Bahçesi Antalya’da olacak
Türkiye’nin ilk Millet Bahçesi Antalya’da olacak
Zebra yavrusu ilgi odağı oldu
Zebra yavrusu ilgi odağı oldu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim