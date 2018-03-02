Turhal Şeker Fabrikası’na Tokatlılar talip oldu

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Arat, Tokatlıların şeker fabrikasını satın almalarına imkan sağlandığını ifade etti.

Tokat’ın Turhal ilçesindeki Muammer Tuksavul Şeker Fabrikası’nın Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde satış yöntemi ile özelleştirilmesi kapsamına alınmasına karşı Tokat’ta konsorsiyum oluşturuldu. Seyir Tepe Sosyal Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Arat başkanlığında sivil toplum kuruluşları başkanlarının katılımı ile yapıldı. Başkan Arat, 2011 yılından başlamak üzere milletvekilleri, odalar, pancar ekicileri kooperatifi, belediye başkanları işbirliği ve koordinasyon içerisinde, Turhal Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmemesi, özelleştirilecekse blok satıştan çıkarılarak, ayrı olarak satışa sunulması için yoğun çaba sarf edildiğinin altını çizdi.

Gelinen noktada Turhal Şeker Fabrikası blok satıştan çıkarılarak ayrı satışa sunulacağının altını çizen Başkan Arat,"Tokatlıların bu fabrikayı satın almalarına imkan sağlanmıştır. Farklı bir gelişme olmazsa Turhal Şeker Fabrikası 11 Nisan tarihinde açık artırma yöntemi ile ihale edilerek satışa sunulacaktır. Şeker fabrikaları bu ülkeyi seven ve değerini bilenler için Misak-ı Milli’dir. Bu bağlamda bizler, bu anlayıştan yola çıktık ve konsorsiyum oluşturmak suretiyle, pozisyonumuzu, her türlü gelişmeye hazırlıklı olmak üzerine almaya çalışıyoruz. Oluşturmaya çalışacağımız söz konusu Ortak Girişim Grubu çalışmaları Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ile Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin kılavuzluğunda yürütülecektir" dedi.

"BEN DE VARIM DEME CESARETİ GÖSTERELİM"

Başkan Arat, Turhal Şeker Fabrikası’nın Tokatlılara kazandırılması ile ilgili hak arama süreci, bu aşamada uzlaşmayı, işbirliğini ve sorumlulukla hareket etmeyi gerektirdiğinin altını çizerek, "Bu konularda farklı taraflar ne kadar farklı noktalarda durursa dursunlar yine de arada ortak olan bir söz bulunmalıdır. Şeker fabrikasının Tokatlılara kazandırılmasının en önemli şartı, bu ortak sözü bulmak ve bu ortak söze gelebilmektir. Dolayısıyla, bu sürece zarar verecek söz ve eylemlerden kaçınmamız gerekmektedir. Eğer bu süreç bizlerin tüm uğraşlarına, çabalarına karşın, Tokat’ın ve Tokatlıların mağduriyetiyle son bulacak bir noktaya taşınır da, Tokat’ın üstüne çok kötü bir yağmur yağmaya başlarsa, Tokatlılar olarak kocaman bir şemsiyenin altında toplanacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yalçın Bekler ise, şeker fabrikasının özelleştirilmesine değil özelleştirme metoduna karşı olduklarını söyledi. Tokat’a katkı sağlamak isteyen herkesi bu çatı altında birleşmeye davet eden Başkan Bekler, "İş adamlarımıza çağrıda bulunuyorum. Şeker fabrikasının çalıştırılacağı, Tokat’a katkı sağlayacağı her türlü platformda konsorsiyumla alakalı atılacağı adıma pancar ekicileri ve bütün sivil toplum kuruluşların yer alacağını ifade etmek istiyorum. Bu sürece de siyasilerimizin destek verdiğini görüyorum. Bu anlamda ’kardeşim şeker fabrikası satılıyorsa bende yüzde 5 hisse alıyorum bende varım’ deme cesareti gösterelim. Yoksa bunu siyasi rant haline getirirsek, burada konuştuklarımızı tarih yazar siyasi rant haline getirenleri de tarih yazar ve çocuklarımız bizi unutmazlar. Burada bizim bir vebalimiz var. Mademki özelleşiyor o zaman biz buna talip olmayız. Pancar ekicileri olarak biz buna varız. Tokatlı iş adamlarını Tokat’a katkı sağlamak isteyenleri bu çatının altına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Nurhan İçmez - Dursun Ekrem Er/İHA)