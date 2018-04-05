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Tunceli’de 4 terörist öldürüldü

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında devam eden operasyonda 4 terörist ölü olarak ele geçirildi.

05 Nisan 2018 Perşembe 08:34
Tunceli’de 4 terörist öldürüldü

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında devam eden operasyonda 4 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Pülümür kırsalında MİT ve jandarmamızın koordinasyonundaki çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 4 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, çatışmada 1 askerin kolundan yaralandığı kaydedildi. Yaralı asker dün gece operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ’da Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Fatma Çıray/İHA)
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