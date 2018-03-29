TSK: "Şemdinli’de yaralanan asker şehit oldu"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Şemdinli’de yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, "Hakkâri/Şemdinli’de 02 Kasım 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 29 Mart 2018 tarihinde şehit olmuştur" denildi. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

(İHA)