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TSK: "Cinderes kontrol altında"

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 3089 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyonun 48. gününde kritik bir noktada daha kontrol sağlandı. Açıklama Türk Silahlı Kuvvetlerinden geldi. Açıklamada Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes’in de kontrol altına alındığını bildirdi. Cinderes’le birlikte 157 noktada kontrol sağlanmış oldu.

08 Mart 2018 Perşembe 19:48

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 3089 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyonun 48. gününde kritik bir noktada daha kontrol sağlandı. Açıklama Türk Silahlı Kuvvetlerinden geldi. Açıklamada Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes’in de kontrol altına alındığını bildirdi. Cinderes’le birlikte 157 noktada kontrol sağlanmış oldu.

(İHA)
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