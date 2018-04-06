TSK: 7 terörist daha etkisiz hale getirildi

TSK: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde hava destekli olarak devam eden operasyonlarda bugün 7 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonun başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 89 olmuştur."