TSK: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde hava destekli olarak devam eden operasyonlarda bugün 7 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonun başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 89 olmuştur."(İHA)
TSK: 7 terörist daha etkisiz hale getirildi
TSK: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde hava destekli olarak devam eden operasyonlarda bugün 7 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonun başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 89 olmuştur."
06 Nisan 2018 Cuma 12:07