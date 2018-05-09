Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
100056
ALTIN
180.543
DOLAR
4.2706
STERLİN
5.7964
EURO
5.0713
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Trump’ın ortağından Türkiye’de 5 milyon dolarlık düğün

Hindistan’ın en ünlü işadamlarından biri olan ünlü gayrimenkul şirketi M3M Group’un Başkanı ve Jr.Trump’ın ortağı Basant Bansal, oğlunun düğünü için Muğla’nın Bodrum ilçesini tercih etti.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 20:39

Hindistan’ın en ünlü işadamlarından biri olan ünlü gayrimenkul şirketi M3M Group’un Başkanı ve Jr.Trump’ın ortağı Basant Bansal, oğlunun düğünü için Muğla’nın Bodrum ilçesini tercih etti.

4 gün 4 gece sürecek olan düğün için Bodrum’a gelen Bansal’ın 5 milyon dolar harcadığı ve yakınlarının konaklaması için 2 Deluxe otel kapattığı öğrenildi. Düğüne katılacak olan 400 davetli Bodrum’a 3 uçak ve 15 özel jetle geldi.

Hindistan’ın önemli iş adamlarından gayrimenkul şirketi M3M Group’un başkanı ve Jr. Trump’un ortağı Basant Bansal‘ın oğlu Pıyush Bansal Bodrum’da dünya evine girecek. İş adamının ailesi ve yakınları Bodrum Havaalanına 3 uçak ve 15’e yakın özel jetle geldi. Yakınları ve ailesinin konaklaması için Bodrum’un en büyük 2 Deluxe otelini kapatan Kansal’ın 4 gün sürecek olan düğün için yaklaşık 5 milyon dolar harcadığı öğrenildi.

KINA İÇİN ADA KAPATTILAR

Pıyush Bansal ve Divya Aggarwal çiftinin geleneksel Mehendi ve Kına töreni için Rixos Premium Bodrum’un özel adasını kapattıkları öğrenildi. İlk gün Bollywood yıldızlarının da katılacağı kokteyille başlayan düğünün 2’inci günün de gündüz etkinlikleri ve akşam kokteyille sürecek. Düğünün 3’üncü gününde Kına töreni ve Mehendi töreni yapılacak. Organizasyon 4’üncü gününde geleneksel Hint düğünü ile sona erecek.

BAVULLAR NAKLİYE ARAÇLARIYLA TAŞINDI

3 uçak ve 15 özel jetle Bodrum’a gelen Bansal ailesi ve Aggarwal ailesinin valizleri nakliye araçları ile taşındı. Otellerde yapılacak organizasyonlar için ise Türkiye genelinden takviye elemanlar getirtildi. 400 davetlinin ulaşımı için ise 60 araç kiralandığı öğrenildi.

Hazırlıklar 2 ay sürdü

Bodrum by Paramount Hotels Ceosu Geylan Dursunoğlu organizasyon için 2 aydır hazırlandıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi “düğünümüz ayın 9’undan 13’üne kadar 4 gün 4 gece sürecek. Türkiye Hint düğünleri konusunda en gözde ülkelerden biri oldu. Havaalanına 3 özel uçak ve yaklaşık 15 özel jetle geldiler. Kendilerini Türk kültürüne uygun şekilde karşıladık. Otelimizi ve Deluxe bir oteli komple kapattılar”.

(Tuba Ayhan - Eren Ayhan /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yüzde 90’ı yıkıldı
Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yüzde 90’ı yıkıldı
Akar da ordaydı: Gerçek mühimmatlar kullanıldı
Akar da ordaydı: Gerçek mühimmatlar kullanıldı
Hedefler tek tek tam isabetle vuruldu
Hedefler tek tek tam isabetle vuruldu
Efes-2018 göğüs kabartıyor
Efes-2018 göğüs kabartıyor
Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır’da
Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır’da
İstanbul’da yağmur etkili oluyor
İstanbul’da yağmur etkili oluyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim