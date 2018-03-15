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“Travmay kazasında yaralananlar taburcu edildi”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Topçular’daki tramvay kazasında yaralanan yolcuların ve makinistin taburcu edildiğini açıkladı.

15 Mart 2018 Perşembe 19:39
“Travmay kazasında yaralananlar taburcu edildi”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Topçular’daki tramvay kazasında yaralanan yolcuların ve makinistin taburcu edildiğini açıkladı.

İBB’den sabah saatlerinde Topçular’da meydana gelen tramvay kazasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Topçular istasyonunda meydana gelen tramvay kazasında yaralanan yolcular ve makinist taburcu edildi. Topkapı-Şehitlik arasında 20 dakika aralıklarla ring seferleri yapılmaktadır. Şehitlik-Bosna Çukurçeşme istasyonları arasında 25 dakika aralıklarla, Bosnaçukurçeşme-Mescidi Selam arasında 5 dakika aralıklarla sefer yapılmaktadır. Bosnaçukurçeşme-Topkapı arasında ayrıca İETT otobüsleriyle de ek seferler düzenlenmektedir. Kazayla ilgili adli ve teknik soruşturma devam ediyor” denildi.

(İHA)
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