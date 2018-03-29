Toparlanmaya çalışan FETÖ’nün başı ezildi

FETÖ’ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Örgütün güncel mütevelli heyeti yakalandı.

Balıkesir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 63 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. 600 polisin katıldığı operasyonda tam 71 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 16’sının örgütün güncel mütevelli heyeti oluşumu içinde olduğu, 27’sinin firari konumda bulunduğu, 8’inin ise Bylock kullanıcısı olduğu kaydedildi.

Örgütün askeri yapılanmasına yönelik de Konya merkezli 38 ilde bir operasyon düzenlendi. 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartılırken, adreslerinde bulunan isimler gözaltına alındı.

(İHA)