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THY yolcularının bagajlarını robot “Leo” taşıyacak

Dünyanın en çok noktaya uçan havayolu olan Türk Hava Yollarının yolcularının bagajlarını robot "Leo" taşıyacak. Atatürk Havalimanında 3 gün denenecek robot Leo başarılı olursa, sayısı artırılacak.

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:03
THY yolcularının bagajlarını robot “Leo” taşıyacak

Dünyanın en çok noktaya uçan havayolu olan Türk Hava Yollarının yolcularının bagajlarını robot "Leo" taşıyacak. Atatürk Havalimanında 3 gün denenecek robot Leo başarılı olursa, sayısı artırılacak.

Türk Hava Yollarının yolcularının bagajlarını taşıyacak olan robot "Leo"’yu tanıttı. Atatürk Havalimanında 3 gün denenecek robot Leo başarılı olursa, sayısının artırılacağı öğrenildi.

Leo ‘yu geliştiren ve THY yolcularının hizmetine sunan firmanın yetkilisi Burak Çöme, “Havalimanlarında artan yolcu nedeniyle bagaj işlemlerinde bir sıkıntı oluşturuyor. Bagajları hızlı bir şekilde işlemek için firmamız bagaj robotu geliştirdi. Bu robot yolcunun bagaj bandını okutarak teslim etmesini, bagaj etiketini vererekte güvenli geçmesini sağlayacak. Yolcunun kontuara tekrardan gitmesine gerek kalmayacak. Şu an deneme aşamasında. Türk Hava Yolları ile deneme yapıyoruz. Bir çok havalimanında denendi. Şu an deneme aşamasında. Atatürk Havalimanında üç gün kalacak” dedi.

Bagaj robotu “Leo”, online olarak check-in işlemini evinde, ofisinde tamamlayan veya havalimanı kiosklarından gerçekleştiren yolculara hizmet vermek amacıyla geliştirildi. “Leo”, yolcuları havalimanında karşılayarak, boarding kartının veya cep telefonundaki boarding kare kodunun okutulması ile bagaj etiketi üretiyor ve son aşamada bagajı yolcudan teslim alarak güvenli bir şekilde bagaj teslim noktası çalışanına ulaştırıyor. Proje, yolcuların havalimanındaki işlemlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde çözerek seyahatlerinden alacakları keyfe odaklanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Yolcu bagajlarının hedeflendiği sürede ve güvenli şekilde ulaştırılması konusunda 2017 yılını bin yolcu başına 5.1 aksaklık oranıyla Avrupa ortalamasına göre oldukça başarılı bir performansla tamamlayan bayrak taşıyıcı havayolu bagaj operasyonu ile ilgili her yıl ortalama beş büyük projeyi hayata geçirerek yolcu bagajlarına büyük önem veriyor.

(Tuncer Cengiz/İHA)
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