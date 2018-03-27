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THY Erbil seferlerine başladı

Türk Hava Yolları, uçuş yasağının kaldırılmasının ardından Erbil seferlerine başladı. İlk sefere yolcuların yoğun ilgi gösterdiği ve biletlerin tükendiği belirtildi.

27 Mart 2018 Salı 12:22

Türk Hava Yolları, uçuş yasağının kaldırılmasının ardından Erbil seferlerine başladı. İlk sefere yolcuların yoğun ilgi gösterdiği ve biletlerin tükendiği belirtildi.

Bağdat yönetiminin referandum sonrası Kuzey Irak’a yönelik başlattığı uçuş yasağını kaldırması sonrası, THY de Erbil seferlerine yeniden başladı. THY’nin yasak ardından düzenlediği ilk sefer dün yapıldı. Henüz uçuş yasağının yeni kalkmış olmasına rağmen yolcuların sefere büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. 24 saat gibi kısa bir sürede biletlerin tamamını alan yolcular, 26 Mart’ta İstanbul’dan Erbil’e uçtu.

(Ferhat Yasak/İHA)
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