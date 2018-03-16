Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 12°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117686
ALTIN
165.091
DOLAR
3.8932
STERLİN
5.4344
EURO
4.7956
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Teröristlerin engellerini elleri ile aşıyorlar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri tarafından Afrin’de yapılan operasyonda çember iyice daralırken, Afrin halkı da teröristlerin engellerini kazma-kürek ve elleri ile aşıyor.

16 Mart 2018 Cuma 09:55

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri tarafından Afrin’de yapılan operasyonda çember iyice daralırken, Afrin halkı da teröristlerin engellerini kazma-kürek ve elleri ile aşıyor.

Afrin’de sivil halkın şehri terk etmesine izin vermeyen ve sivilleri kalkan olarak kullanan PKK/PYD terör örgütü mensupları, halkın şehri terk etmemesi için barikatlar oluşturuyor. Afrin halkının teröristlerin kurdukları barikatları kazma-kürek ve elleri ile aşarak şehri terk etmesi İHA’nın görüntülerine yansıdı.

(Derya Yetim/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’nin yarısından fazlası memleketinde yaşıyor
Türkiye’nin yarısından fazlası memleketinde yaşıyor
1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar ilk kez drone ile havadan görüntülendi
1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar ilk kez drone ile havadan görüntülendi
Şırnak’ta 154 bin lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi
Şırnak’ta 154 bin lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Çufalı’yı atadı
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Çufalı’yı atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak yasasını onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak yasasını onayladı
Emine Erdoğan’dan kadınlara davet
Emine Erdoğan’dan kadınlara davet
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim