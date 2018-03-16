Teröristlerin engellerini elleri ile aşıyorlar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri tarafından Afrin’de yapılan operasyonda çember iyice daralırken, Afrin halkı da teröristlerin engellerini kazma-kürek ve elleri ile aşıyor.

Afrin’de sivil halkın şehri terk etmesine izin vermeyen ve sivilleri kalkan olarak kullanan PKK/PYD terör örgütü mensupları, halkın şehri terk etmemesi için barikatlar oluşturuyor. Afrin halkının teröristlerin kurdukları barikatları kazma-kürek ve elleri ile aşarak şehri terk etmesi İHA’nın görüntülerine yansıdı.

(Derya Yetim/İHA)