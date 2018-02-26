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Teröre yurt içinde de darbe üstüne darbe

İçişleri Bakanlığı, 19-26 Şubat haftasında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, son bir hafta içinde yurt içinde 3’ü ölü olmak üzere toplam 31 terörist etkisiz hale getirildi.

26 Şubat 2018 Pazartesi 10:48
Teröre yurt içinde de darbe üstüne darbe

İçişleri Bakanlığı, 19-26 Şubat haftasında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, son bir hafta içinde yurt içinde 3’ü ölü olmak üzere toplam 31 terörist etkisiz hale getirildi.

Düzenlenen 1161 operasyonda terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 646’sı FETÖ’den, 259’u PKK/KCK’dan, 53’ü DEAŞ’tan, 28’i de aşırı sol örgütlerden olmak üzere toplam 986 kişi yakalandı

Zeytin Dalı Harekâtının başladığı tarihten bugüne kadar, operasyona yönelik kara propaganda içerikli sosyal medya mesajları, eylem ve etkinliklerle ilgili de 845 kişi gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 844 ve düzensiz göçle mücadele kapsamında da 91 kişi yakalandı.

(İHA)
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