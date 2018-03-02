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Terör örgütlerinin kırsal sığınakları imha ediliyor

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsalda terörle mücadele kapsamında başarılı operasyonlar devam ediyor. Kırsal alanda arama tarafa faaliyetlerinde bulunan güvenlik güçleri teröristlerin gömdüğü çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilen mühimmatlar içinde 4 adet anti personel roketatar mühimmatı da bulunuyor.

02 Mart 2018 Cuma 11:10
Terör örgütlerinin kırsal sığınakları imha ediliyor

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsalda terörle mücadele kapsamında başarılı operasyonlar devam ediyor. Kırsal alanda arama tarafa faaliyetlerinde bulunan güvenlik güçleri teröristlerin gömdüğü çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilen mühimmatlar içinde 4 adet anti personel roketatar mühimmatı da bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik güçleri kırsal alanda terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Arama tarama faaliyetlerini sürdüren, Mardin ve çevresinde terör örgütlerinin inlerine giren güvenlik güçleri teröristler tarafından gömülen mühimmatları da ele geçirmeye devam ediyor. Mardin’in Dargeçit ilçesi Harmanlı kırsalında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde gömülü olarak 1 adet bixi makineli tüfeği, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet anti tank roketatar mühimmatı , 4 adet anti personel roketatar mühimmatı, 4 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet EYP için hazırlanmış tüp, 300 metre kablo, 14 adet pil bloğu, 1 adet demir testeresi, örgütsel doküman ve örgüt mensuplarına ait giyim malzemeleri ele geçirildi.

(Beril Solmuşgül - Enes Arslan/İHA)
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