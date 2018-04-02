Terör operasyonlarında bin 91 gözaltı

İçişleri Bakanlığının operasyonlarında FETÖ’den 853, PKK’dan 206, DEAŞ’tan 19 ve aşırı sol örgütlerden 13 olmak üzere toplam bin 91 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, 26 Mart-2 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Buna göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde TSK’nın Hava ve Kara unsurlarınca bin 385 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 91’i Terör (PKK/KCK 206, aşırı sol 13, DEAŞ 19, FETÖ/PDY 853), 3 bin 679’u uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 75’i düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 845 kişi gözaltına alındı.

61 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, aralarında ’İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi’nde bulunan mavi kategoride Ferhat (K) Necmettin Kutum, turuncu kategoride Mahir (K) Cihan Kıt, gri kategoride Delila (K) Zeynep Miran, Baran (K) Haydar Gül ve Demhat (K) İsmail Özdemir ile sözde lider kadroda İran uyruklu Harun kod adlı teröristin de içinde bulunduğu 6’sı sözde üst düzey örgüt yöneticisi 61 (40 ölü, 10 sağ, 11 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

28 SIĞINAK KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Yapılan operasyonlar neticesinde 9 ilde (Diyarbakır-3, Batman-1, Hakkari-2, Siirt-7, Adıyaman-1, Mardin-1, Tunceli-11, Osmaniye-1, Bingöl-1) 28 sığınak / barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 48’i ağır ve uzun namlulu (14 M-16, 2 Kanas, 2 Doçka, 1 Biksi, 4 Roketatar/Füze, 25 Kalaşnikov) toplam 55 silah, 245 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 42 el bombası, 4 bin 014 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 3 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON TL UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 683 operasyonda, bir önceki haftaya göre 2 katından fazla artış ile piyasa değeri 28 milyon 141 bin 714 TL olan bin 542 kilogram esrar, 403 kilogram eroin, 1,61 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 12,77 kilogram metamfetamin, 295 bin 985 adet uyuşturucu hap, bin 233 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bir önceki haftaya göre 1 katından fazla artış ile ayrıca piyasa değeri 4 milyon 333 bin 942 TL olan 423 bin 313 adet kaçak sigara, 104 bin 825 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 679 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadelede etkinliğin sağlanması amacıyla 1-31 Mart 2018 tarihleri arasında Ağrı-Gürbulak, Edirne-Kapıkule ve Mersin-Liman-Serbest Bölge gerisinde Emniyet, Jandarma, Maliye, SGK ve Gümrük Muhafaza birimlerince ortak yapılan denetlemelerde 6 bin 954 araç arandı, 9 bin 698 şahıs sorgulandı.

OKUL ÇEVRELERİNDE KUŞ UÇURTULMUYOR

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 635 şüpheli gözaltına alındı. 74 kilogram esrar, 10 kilogram eroin, 1,4 kilogram sentetik kannabinoid, 2,9 kilogram metamfetamin, 16 bin 276 adet uyuşturucu hap, 203 kök kenevir ve 64 tabanca/tüfek ele geçirildi.

“TÜRKİYE GÜVEN HUZUR-11” UYGULAMASI

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi ve vatandaşların huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla 30 Mart 2018 tarihinde ülke genelinde eş zamanlı olarak; 55 bin 369 personel, 9 bin 249 ekip, 218 köpek unsuru ile 7 bin 040 hassas noktada “Türkiye Güven Huzur-11” uygulaması yapıldı.

SOSYAL MEDYA MERCEK ALTINDA

Siber suçlarla mücadele kapsamında terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 454 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 242 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

6 BİN 176 GÖÇMEN YAKALANDI

Düzensiz göçle mücadelede 826’sı denizlerde olmak üzere toplam 6 bin 176 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 75 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)