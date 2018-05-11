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"Teravih namazları hızlı kıldırılmamalı"

Sabah namazında vatandaşlarla bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan Ayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erbaş, teravih namazının hızlı kıldırılmaması gerektiğini söyledi.

11 Mayıs 2018 Cuma 08:57
"Teravih namazları hızlı kıldırılmamalı"

Sabah namazında vatandaşlarla bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan Ayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erbaş, teravih namazının hızlı kıldırılmaması gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sabah namazında Süleymaniye Camiinde vatandaşlarla bir araya geldi. Sabah namazını kılan Başkan Erbaş, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Sabah namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, başta israf konusu olmak üzere birçok konuya değindi.

“MİLLETİMİZE RAMAZAN AYINI ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM”

Ramazan Ayının iyi bir şekilde değerlendirilmesini isteyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “ Allaha ne kadar şükür etsek azdır ki bizi yeniden Ramazan Ayının manevi iklimine kavuşturdu. Bugün mübarek Cuma günü inşallah önümüzdeki Salı akşamı teravih namazı kılarak ve akabinde sahura kalkarak 2018 yılının Ramazan Ayına başlamış olacağız. Ramazan ayı iftarlarıyla, sahurlarıyla, teravihleriyle ve özellikle Kuranı kerimi yeniden okuma, öğrenme ve anlama noktasında gayretleriyle çok önemli bir manevi iklime bizi kavuşturacaktır. Ben buradan bütün milletimize Ramazan Ayını çok iyi bir şekilde değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Manevi günler, geceler; mübarek aylar ki bunların başında Ramazan ayı geliyor. Şuan Şaban ayını bitirmek üzereyiz. Recep ayını idrak ettik, değerlendirmeye çalıştık. Bunlar bizim ruhumuzun yenilenmesine vesile olan zamanlardır, zaman dilimleridir” dedi.

“İSRAF ETMEK GERÇEKTEN EN BÜYÜK HARAMLARDAN BİRİSİDİR”

Ramazan Ayının temasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ali Erbaş, “İsraf Kuranı kerimde yüce rabbimizin yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz ayeti kerimesiyle ve israf edenler şeytanların kardeşleridir ayeti kerimesiyle bütün insanlığın dikkatini çektiği çok önemli bir kavramdır. Özellikle günümüzde dünyanın dengesinin bozulduğu dünyanın bir tarafında açlıktan ölürken, diğer tarafında adeta tokluktan öldüğü bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla infakıyla, zekatıyla, sadakasıyla, yardımıyla fakir-fukara, garip-gureba insanlara yardım etmemiz gerekiyor. İsraf etmek gerçekten en büyük haramlardan birisidir. Müminlerin bundan şiddetle uzak durmalarını ve fakir insanlara yardım etmesini özellikle arzu ediyoruz. Ramazan ayında bütün milletimize bu konunun önemini anlatmaya çalışacağız” diye konuştu.

"TERAVİH NAMAZLARIMIZI RAHAT BİR ŞEKİLDE HOCALARIMIZIN KILDIRMASINI VE ACELE ETMEMELERİNİ ÖZELLİKLE TAVSİYE EDİYORUZ"

Teravih Namazının hızlı kıldırılmamasını isteyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Namaz teravih de olsa diğer 5 vakit namazlar da olsa gerçekten usulüne uygun kılınması gerekiyor. Üstelik teravih rahatlama demektir, yorulma demek değildir. Yani çok hızlı kıldırarak milletimizin namazını yani usulüne uygun kıldırmamız gerekiyor. O yüzden çok acele etmeye gerek yok. Ramazan ayında teravih namazlarımızı rahat bir şekilde hocalarımızın kıldırmasını ve acele etmemelerini özellikle tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(İsmail Bulut/İHA)
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