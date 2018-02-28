Temizlikçi kadınlar ölümü hiçe saydı

Eskişehir’de bir banka binasının 3’üncü katındaki camları silen temizlik işçisi 2 kadının yerden metrelerce yüksekte güvenlik önlemi almadan çalışması yürekleri ağza getirdi.

Eskişehir’in merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak’ta bir banka binasının camlarını hayatlarını hiçe sayarak tehlikeye atan temizlik işçileri kameralara yansıdı. Dakikalarca camın önünde bulunan eşikten giderek adeta ölüme davetiye çıkaran işçi kadınlar yürekleri ağza getirdi. Son yıllarda yaralanma ve ölümle sonuçlanan iş kazalarına ve uyarılara rağmen önlemsiz çalışmalar devam ediyor.

(İHA)