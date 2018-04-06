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Temizlik görevlisinin intikamı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir temizlik işçisi, konteyner yerine kaldırıma bırakılan çöpleri, işyerinin açık olan kapısından içeri attı. Temizlik görevlisinin bu hareketi saniye saniye görüntülendi.

06 Nisan 2018 Cuma 12:17

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir temizlik işçisi, konteyner yerine kaldırıma bırakılan çöpleri, işyerinin açık olan kapısından içeri attı. Temizlik görevlisinin bu hareketi saniye saniye görüntülendi.

Manavgat Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde bir işyerinin çalışanları, akşam kaldırıma bıraktıkları çöpleri sabah işyerinin içerisinde görünce şok oldu. Olayın son günlerde sık sık tekrarlandığını belirten işyeri sahibi, sadece işlerinin yoğun olduğu günlerde kaldırıma çöp bıraktıklarını, diğer zamanlarda biraz ileride bulunan çöp konteynerine götürdüklerini söyledi. İşyeri sahibi, temizlik görevlisinin küçük poşetleri almasına rağmen büyük poşeti işyerinin kapısından içeri attığını dile getirdi.

Olay işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Kamera kayıtlarında akşam bırakılan çöpleri almak için gelen temizlik görevlisi küçük poşetleri alıyor ancak büyük poşeti, çöpü bırakan iş yerinin açık kapısından içeri atıyor. Temizlik görevlisi, sonra diğer çöp poşetlerini alıp bölgeden ayrılıyor.

(Arif Kaplan/İHA)
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