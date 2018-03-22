Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115771
ALTIN
171.185
DOLAR
3.9641
STERLİN
5.5912
EURO
4.8856
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

"Temizlenen yerlerde halk evlerine dönmeye başladı"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerden temizlenen yerlerde halkın evlerine dönmeye başladığını söyledi.

22 Mart 2018 Perşembe 20:17
"Temizlenen yerlerde halk evlerine dönmeye başladı"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerden temizlenen yerlerde halkın evlerine dönmeye başladığını söyledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis ve Hatay’da birlik, karargah ve komuta yerlerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile birlikte, Kilis ve Hatay bölgelerinde birlik, karargah ve komuta yerlerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Akar, bölgedeki birlik komutanları ile özellikle Afrin merkezi hakkında son gelişmeler ve alınan/alınacak tedbirler hakkında görüştü. Orgeneral Akar denetlemeler esnasında, “Harekat kapsamında tüm faaliyetlerin, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde, BM kararları doğrultusunda, kullanılan silah ve mühimmat dahil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun olarak sürdürüldüğünü kaydetti. Teröristlerin Afrin bölgesinden önemli oranda temizlendiğini kaydeden Akar, Afrin şehir merkezinde kontrolün sağlanmasından sonra meskun mahallerde mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme faaliyetlerine ağırlık verildiğini ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Akar, harekatın temel amaçlarından birinin terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyeli kardeşlerimizin, teröristlerden temizlenen bölgelerde güven ve huzur içinde evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu ve nitekim teröristlerden temizlenen yerlerde halkın evlerine dönmeye başladığını kaydetti.

“Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alınmakta” diyen Akar, sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapıların Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olduğunu, bu anlayışla sivil/masum kişilerin, çevrenin, tarihi eserler ile kültürel yapıların zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyette bulunulduğunu, gelinen aşamada harekat bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçlarının süratle karşılanmasına hassasiyet gösterildiğini, sağlık hizmeti ve diğer yardım malzemelerinin ulaştırılması için ilgili kamu kurumları ile koordineli çalışıldığını belirtti.

Bölgede yaşayan sivillerin can ve mal emniyetinin sağlanması için gereken her türlü tedbirin alındığını belirten Akar, bundan sonra da huzur ve güven ortamının korunması konusunda asla taviz verilmeyeceğini kaydetti. “Harekat kapsamında elde edilen başarıda Mehmetçikle birlikte omuz omuza mücadele eden jandarmamızın, polisimizin, güvenlik korucularımızın ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarının payının büyük olduğunu“ belirten Akar, harekat esnasında yaralanarak tedavileri sonrasında muharebe sahasına kendi istekleri ile dönen şu ana kadar 157 personel olduğunu, dünyanın hiçbir ordusunda bulunamayacak böylesine asil hasletlere sahip, şerefli ve temiz kalpli insanlarla görev yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

“Gücünü asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdit kararlılıkla yok edilecektir” diyen Akar, mücadelenin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Ayrıca Orgeneral Akar harekat kapsamında göstermiş oldukları kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı personeli kutlayarak başarılar diledi. Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi aziz şehitlere Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan gazilere acil şifalar dileyen Akar, şehit ve gazilerin ailelerine de sabır temennisinde bulundu.

Orgeneral Akar ayrıca, Türk Ordusuna maddi ve manevi olarak daima yanında olan ve ordu millet anlayışının en güzel örneklerini sergileyen Türk milletine harekat süresince Türk Silahlı Kuvvetlerine verdiği destek ve duyduğu güvenden dolayı sonsuz saygı ve şükranlarını sundu.

(Musa Erdoğan /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Şimşek gibi bir patlama oldu”
“Şimşek gibi bir patlama oldu”
Nevşehir’de askeri uçak düştü: 1 şehit
Nevşehir’de askeri uçak düştü: 1 şehit
Regaip Kandili coşku içinde eda edildi
Regaip Kandili coşku içinde eda edildi
TSK’dan düşen uçakla ilgili flaş açıklama
TSK’dan düşen uçakla ilgili flaş açıklama
THY’nin Paris seferine grev rötarı
THY’nin Paris seferine grev rötarı
Bodrum’da fırtına hayatı felç etti
Bodrum’da fırtına hayatı felç etti
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim