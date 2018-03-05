Tek arzusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek

Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi gören 91 yaşındaki Mehmet Belenli, en büyük arzusunun sürekli rüyasına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek olduğunu ifade etti. Erdoğan’dan ’Cihan lideri’ olarak bahseden Belenli, Cumhurbaşkanını çok sevdiğini dile getirdi.

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi gören AK Parti Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hatice Gözeten’in dedesi Mehmet Belenli’ye (91) geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Mehmet Belenli, Özdağ’a dünya gözüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek istediğini söyledi. Özdağ’a rüyasında sürekli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı gördüğünü ve onunla görüşmek istediğini söyleyen Belenli, Erdoğan’ın dünyanın en büyük lideri ve ümmetin umudu olduğunu ifade etti.

Özdağ’a ziyaretinde AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, Hastane Başhekimi Dr. Ümit Aksoy ve parti yöneticileri de eşlik etti.

(İlker Uyar /İHA)