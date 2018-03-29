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Taşkının son durumu havadan görüntülendi

Edirne’de, nehir taşkının son hali havadan görüntülendi. Tunca ve Meriç nehirleri su debilerinde düşüş devam ederken, Meriç Nehri ‘turuncu’ alarma çekildi ancak Tunca Nehri’nde taşkın riski halen devam ediyor.

29 Mart 2018 Perşembe 18:27

Edirne’de, nehir taşkının son hali havadan görüntülendi. Tunca ve Meriç nehirleri su debilerinde düşüş devam ederken, Meriç Nehri ‘turuncu’ alarma çekildi ancak Tunca Nehri’nde taşkın riski halen devam ediyor.

Edirne’de 2 gündür etkili olan taşkın yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yunanistan Sınırı’nda bulunan Karaağaç Mahallesi’ne ulaşımın sağlandığı tarihi Tunca ve Meriç Köprüleri, tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapalı tutuluyor. Yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar bisikletleri ile köprüden geçmek isterken zor anlar yaşadı.

MERİÇ ‘TURUNCU ALARMA’ DÖNDÜ

Edirne’deki taşkının son hali havadan görüntülendi. Nehir yataklarından taşarak birleşen Meriç ve Tunca nehirlerinin tarım arazilerine ve çevreye yayılımı gözler önüne serildi. DSİ Ölçüm İstasyonu verilerine göre dün aynı saatlerde 300 metreküp/saniyeyi aşan Tunca Nehri su debisi bugün saat 16.00 itibariyle 254 metreküp/saniye olarak ölçülmesine rağmen kırmızı alarm seviyesi halen devam ediyor. Dün yine aynı saatlerde bin 500 metreküp/saniye olarak ölçülen Meriç Nehri su debisi ise bugün saat 16.00 itibariyle bin 312 metreküp/saniye olarak ölçülerek, turuncu alarm durumuna gerilemiş oldu.

Edirne’de yaşanan taşkın nedeniyle özellikle Merkez’e bağlı Değirmenyeni ve Avarız Köyleri mevkileri başta olmak üzere Tunca ve Meriç Nehirleri’nin yakınında bulunan binlerce dekarlık tarım arazisini de su altında bıraktı.

(Koray Ustabaşı - Ahmet Faruk Sarıkoç /İHA)
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