Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 24°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
107401
ALTIN
174.167
DOLAR
4.1039
STERLİN
5.7228
EURO
4.9989
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Taşı çektiler, binlerce madeni para döküldü

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesinde bir konakta restorasyon çalışması sırasında görevlilerin bir taşı çekmesiyle 1949 ile 1970 yıllara ait 5 bin tane madeni para yere dökülünce şaşkınlık yaşadı.Görevliler jandarma ekiplerini çağırarak paraları teslim etti

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:37
Taşı çektiler, binlerce madeni para döküldü

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesinde bir konakta restorasyon çalışması sırasında görevlilerin bir taşı çekmesiyle 1949 ile 1970 yıllara ait 5 bin tane madeni para yere dökülünce şaşkınlık yaşadı.Görevliler jandarma ekiplerini çağırarak paraları teslim etti

Elazığ Belediyesi tarafından merkeze bağlı Harput Mahallesinde tarihi Sağır Müftü Konağı’nda devam eden restorasyon çalışmalarında konak içerisindeki kapının genişletilmesi kararı alındı. Kapı üzerinde çalışmalar devam ederken bir taşın çekilmesi sonucu yere madeni para akmaya başladı. Yaklaşık 5 bin adet madeni parayı gören çalışanlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, madeni parayı poşetleyerek karakola götürdü. 1949 ile 1970 aralığındaki yıllara ait olduğu belirlenen paraların müzeye teslim edileceği öğrenildi.

Belediyenin Sağır Müftü Konağında çalışma yaptığını aktaran mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Bu tadilat esnasında kapı genişletmesi çalışması yapılıyormuş. 5 bin adet bozuk para var. Zamanında buranın sakinleri esnaftı. Herhalde her gün burada biriktirmişler. Paraların maddi ve tarihi bir değeri yok. Bunda 40 sene önce kullandığımız paralardır" dedi.

Kapı genişletme çalışması yaptıklarını dile getiren Restorastör Sibel Özenir, "Lentoyu kaldırdıktan sonra arka üstünde büyük bir taş bulduk. Taşı çektiğimiz zaman 1949’dan itibaren günümüze kadar olan madeni paralar bulundu. Komple hepsi döküldü. Yaklaşık 5 bin tane madeni para bulundu. Jandarmayı çağırdık. Onlarda saydı ve müzeye teslim edecek" diye konuştu.

(Kamil Can Kılıç/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
57. Alay sancağı törenle teslim edildi
57. Alay sancağı törenle teslim edildi
Direksiyonu bırakın zurna çalmaya başladı
Direksiyonu bırakın zurna çalmaya başladı
10 bin kişi "57. Alay’a Vefa" için yürüdü
10 bin kişi "57. Alay’a Vefa" için yürüdü
Necmettin Erbakan Ödülleri sahiplerini buldu
Necmettin Erbakan Ödülleri sahiplerini buldu
Enkaz altında kalan köpek 16 saat sonra çıkarıldı
Enkaz altında kalan köpek 16 saat sonra çıkarıldı
AKM’de bulunan beyaz perde yıkıldı
AKM’de bulunan beyaz perde yıkıldı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim