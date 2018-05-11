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Tarihi Mısır Çarşısında Ramazan Hareketliliği

Restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Mısır Çarşısı esnafı, yaklaşan Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı. Yapılan restorasyon ve hurma satışlarından memnun olan Mısır Çarşısı esnafı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yoğunluğun artmasını bekliyor.

11 Mayıs 2018 Cuma 09:58
Tarihi Mısır Çarşısında Ramazan Hareketliliği

Restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Mısır Çarşısı esnafı, yaklaşan Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı. Yapılan restorasyon ve hurma satışlarından memnun olan Mısır Çarşısı esnafı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yoğunluğun artmasını bekliyor.

On bir ayın sultanı Ramazan Ayına sayılı günler kala restorasyon çalışması tamamlanan Tarihi Mısır Çarşısı’nda hareketlilik başladı. Ramazan ayında vatandaşların çokça tercih ettiği hurma, lokum, şeker gibi ürünler şimdiden tezgahlardaki yerini aldı. Ramazan ayı gelmeden hurmada yoğun talep olduğunu dile getiren çarşı esnafı, Ramazan ayı ile birlikte hurma yetiştirmekte zorluk çekeceklerini söyledi.

“BU SENE HURMA UCUZ 20 LİRADAN 80 LİRAYA KADAR HURMA VAR”

Bu sene hurma satışının çok iyi olduğunu söyleyen Mısır Çarşısı esnafı, “Çok şükür bir haftadan beridir Ramazan ayı yoğunluğu var. Hurma bu sene Ramazan gelmeden erken geldi ve satışlarda erken oldu. Bu sene hurma ucuz yani 20 liradan başlıyor 80 liraya kadar hurma var. Ama çok şükür bu sene hızlı girdik, inşallah devamı gelecek. Böyle giderse bu sene hurma çok getireceğiz. Talep çok, yoğunluk çok, diyebiliriz ki yetiştiremiyoruz. Akşama kadar bizde o sıkıntı var. Restorasyon çok büyük yenilik yaptı. Müşteriler bile bundan hoşnut. Rahat bir şekilde bizzat gelip esnafa hayırlı uğurlu olsun diye gelenler var. Ziyarete geliyorlar, duyanlar içeriye girmeden gitmiyor ve gezmek istiyor” dedi.

“SATIŞLAR CANLANDI, RAMAZAN’DA İNŞALLAH DAHA İYİ OLACAK”

Yoğunluktan memnun olduğunu dile getiren çarşı esnafı, “Yoğun bir şekilde çalışıyoruz, işler çok şükür iyi. Ramazan-ı Şerif mübarek olsun. Yabancı da, yerlilerde çok güzel işlerimiz çok iyi” diye konuşurken, başka bir esnaf ise “Satışlar biraz daha canlandı, şuan için maşallah iyi, Ramazan’da inşallah daha iyi olacak” dedi.

(İHA)
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