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Taksim Meydanı’ndaki dev iftar havadan görüntülendi

Beyoğlu’ndaki iftar iş, sanat, spor, siyaset dünyasının önde gelen isimleri ile dini temsilcileri bir araya getirdi. Farklı dinlere mensup çok sayıda vatandaşı aynı sofralarda buluşturan Taksim Meydanı’ndaki iftar alanı ise havadan görüntülendi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 22:42

Beyoğlu’ndaki iftar iş, sanat, spor, siyaset dünyasının önde gelen isimleri ile dini temsilcileri bir araya getirdi. Farklı dinlere mensup çok sayıda vatandaşı aynı sofralarda buluşturan Taksim Meydanı’ndaki iftar alanı ise havadan görüntülendi.

Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği iftar, iş, sanat, spor ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri ile farklı dinlere mensup çok sayıda insanı bir araya getirdi. Taksim Meydanı’nda gerçekleşen iftara Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Orhan Gencebay ile eşi Sevim Emre, yapımcı Türker İnanoğlu, iş adamı Sadettin Saran, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, dini temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ezanın okunmasıyla hep birlikte dualar eşliğinde oruçlar açılırken Taksim Meydanı’na kurulan sofralarda bir araya gelen çok sayıda vatandaş havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde çok sayıda kişinin iftar yaptığı alana yansıyan gün batımı görüntüsü de görenleri kendine hayran bıraktı. Ayrıca farklı dinlere mensup çok sayıda vatandaşın Beyoğlu’nda yükselen Taksim Cami ve yanı başındaki kilisenin yanında oruçlarını açması ilçenin kozmopolit yapısına da dikkat çekti.

“BU MEYDAN PAYLAŞMAYI BİLEN BİR MEYDAN”

Ramazan ayında bereketli bir ay olduğunu ve bu ayda farklı dinlere mensup insanlarla iftarda buluşmanın çok önemli olduğunu ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Taksim Meydanı sadece Beyoğlu’nun İstanbul’un değil, dünyanın meydanıdır. Ama bu meydan paylaşmayı bilen bir meydan burada gördüğünüz sofralardaki herkes Beyoğlu’nun sakini ve aslında mesaj şu; farklı kültürler, dinler, hoşgörü burada yaşanıyor, yaşatılabiliyor. Dünyada paylaşmayı bilmediğinizde savaş, kan, gözyaşı çıkıyor” dedi.

“BEYOĞLU’NUN ANLAMI ÖYLE KOLAY KOLAY ANLATILMAZ”

İftara katılan usta sanatçı Orhan Gencebay, “Burası bizim gurur duyduğumuz mekanlardan biridir. Beyoğlu’nun anlamı öyle kolay kolay anlatılmaz. Burada neler oldu neler oldu anlatmakla bitmez. Cami fevkalade, yapan çizen mimar arkadaşımdı kutluyorum onu, Bizim değerlerimizi, kültürümüzü anlatan muazzam bir çalışma var. Bittiği zaman daha geniş göreceğiz. Arkada AKM daha ötede kilisemiz var” diye konuştu.

“BÜTÜN DİNLERİN BERABER KARDEŞÇE PAYLAŞMASI MUHTEŞEM BİR OLAYDIR”

Taksim Meydanı’ndaki iftara katılan ve yaklaşan Ramazan Bayramı’nın tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini temenni eden hahambaşı İsak Haleva, “Benim temennim siyasi liderler dini liderlerden çok güzel şeyler öğrenmeleri şarttır. Bu ibadet sofrasında bütün dinlerin beraber kardeşçe paylaşması muhteşem bir olaydır. İnşallah bu güzel mesaj bütün insanlığa barış ve huzur mesajı olsun” ifadelerini kullandı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ - Alper Suat Tutaşı /İHA)
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