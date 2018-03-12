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Taksicilerden ’Uber’ eylemi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyesi bir grup, İstanbul Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde Türkiye’de kullanımı son günlerde artan "Uber" isimli taşıma uygulamasına tepki gösterdi.

12 Mart 2018 Pazartesi 12:00
Taksicilerden ’Uber’ eylemi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyesi bir grup, İstanbul Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde Türkiye’de kullanımı son günlerde artan "Uber" isimli taşıma uygulamasına tepki gösterdi.

Esnaf odasının çağrısı üzenine Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan taksiciler, ticari taksi rengini andıran sarı şapkalar takarak burada bir eylem yaptı. Türk bayrağı ile "hırsız Uber" ve "küresel hırsıza hayır" yazılı dövizler taşıyan taksicilere, yoldan geçen taksi sürücüleri de araçlarını durdurup konvoy oluşturarak destek verdi.

Adliye önünde toplanan yüzlerce taksici adına açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, esnaf odası olarak yalnızca üyelerinin değil, vatandaşların haklarını ve güvenliklerini korumak amacıyla Türkiye’de mevcut hukuk düzeninin ardından dolanmak suretiyle faaliyette bulunan Uber’e karşı hukuki bir mücadele içinde olduklarını söyledi.

“İSTANBUL’DA TAKSİ TAŞIMACILIĞINI TAKSİDEN BAŞKA KİMSE YAPAMAZ”

Türkiye’de taksi taşımacılığı faaliyetinin, yasal olarak taksi plakası alan, vergi ödeyen, meslek odalarına üye olan, belediyeye kayıt yaptıran ve çalışma izni bulunan taksi esnafı tarafından yürütüldüğünü belirten Aksu, "İstanbul’da taksi taşımacılığını taksiden başka kimse yapamaz. Taksi esnafının yıllardır korsan taşımacılığa karşı verdiği mücadele herkesin malumudur. Uber’in faaliyetleri, korsan taşımacılığın bir diğer görünüşüdür. Ancak ülkemize verdiği zarar dahil olmak üzere tüm sonuçları aynıdır. Bu durum sadece taksici esnafın değil ülke menfaatini gözeten tüm kesimlerin kaygısı olmalıdır" dedi.

“SABRIMIZ TAŞARSA EKMEĞİMİZ İÇİN HER TÜRLÜ MÜCADELEYİ VERİRİZ”

Aksu, açıklamasında devamla şöyle dedi:

“Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçleri Türkiye’nin varlığı ve birliği için Afrin’de mücadele ediyor. Biz de taksiciler olarak her zaman Afrin’e her zaman gitmeye hazırız. Taksici esnafının aylardır sessiz kalmasının nedeni ülkemiz teröre karşı bir savaş içerisindedir. Bizim en önceliğimiz vatan, bayrak, ezan, namus ve ekmektir. Kesinlikle Uber ve bunun gibi firmalara karşı sessiz kalmamızı kimse ümit etmesinin. Şu anda sessiz kalmamızın nedeni Zeytin Dalı operasyonudur. Eğer sabrımız taşarsa ekmeğimiz için biz her türlü mücadeleyi veririz. Sürdürülen hukuksuzluk ve uğranılan zarar karşısında söz konusu şirket faaliyetlerinin engellenmesine yönelik mücadelenin sürdürülmesi gerekmektedir."

“EKMEĞİMİZİ BAŞKALARINA KAPTIRMAMAK İÇİN GELDİK”

Eyleme destek veren Nazik Sansar isimli kadın taksi sürücüsü ise, “Uber’e dur demek için, ekmeğimizi başkalarına kaptırmamak için geldik. İnşallah umduğumuzu buluruz. Biz o kadar vergi veriyoruz. Onlar hiç vergi vermeden ortak oluyorlar" dedi.

(İHA)
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